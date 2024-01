Risparmia fino a 1400 euro con questo gesto ogni giorno: a fine anno potrai fare una vacanza da sogno

Esiste finalmente il metodo certificato per risparmiare più di 1.400 euro all’anno, basta mettere in atto una semplice accortezza quotidiana.

Il risparmio assume un’importanza cruciale per le coppie e le famiglie, e rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità finanziaria e il benessere economico a lungo termine.

Esso funge infatti da rete di sicurezza in caso di imprevisti o spese improvvise, come la parcella del dentista o le riparazioni urgenti in casa, per non parlare degli eventuali guasti all’auto, e permette alle famiglie di affrontare queste avversità senza ricorrere a prestiti onerosi.

Il risparmio consente inoltre di pianificare e raggiungere obiettivi ambiziosi, come l’acquisto di una casa, l’istruzione dei figli e l’avvio di una nuova attività, e minimizza il rischio di dipendere da fonti esterne.

Per tali ragioni è importante che ogni membro della famiglia sviluppi un’educazione finanziaria disciplinata e consapevole, a partire dalle piccole abitudini quotidiane. Con un banale gesto quotidiano, ad esempio, ogni nucleo può arrivare a mettere da parte fino a 1.400 euro all’anno!

Via libera al risparmio: le strategie più efficaci

Il risparmio parte davvero dalle piccole cose, ad esempio dalle abitudini alimentari. Preparare i pasti in casa, evitando fast-food, gli spuntini extra al bar o le pizze infrasettimanali può ridurre drasticamente il budget familiare e personale mensile. Ciò non significa evitare come la peste le cene conviviali outdoor, ma piuttosto una sensibile riduzione, magari fissata a 1-2 volte al mese. Anche redigere settimanalmente il piano alimentare contribuisce ad evitare gli sperperi, con l’aiuto, magari, di una lista della spesa preventiva, da utilizzare come traccia base per gli acquisti successivi.

Spegnere le luci e i dispositivi elettrici, anche quando in stand-by, aiuta inoltre a ridurre l’impatto delle bollette per le utenze domestiche, e sfruttare offerte, sconti e buoni acquisti permette di risparmiare anche pochi euro sul carrello della spesa. Perché il segreto è proprio questo: conoscere il potenziale di ogni singolo euro che, sommato a molti altri, può creare un tesoretto davvero degno di nota! Spesso, però, tendiamo a sperperare ogni mese le eccedenze in acquisti futili e sfizi tutto sommato evitabili: come evitare di ricadere in queste dinamiche e accumulare una piccola fortuna annuale? Scopriamolo nel prossimo paragrafo!

Ecco come arrivare agli agognati 1.400 euro extra

Come premesso, il trucco è attribuire il giusto valore ad ogni euro risparmiato, inserendolo in un salvadanaio – reale o virtuale – e utilizzandolo solo quando i tempi sono maturi.

Ed ecco un esempio: se una coppia mettesse da parte ogni giorno la cifra irrisoria di 2 euro ciascuno (meno della metà di un pacchetto di sigarette, e poco più di un caffè), dopo 365 giorni troverebbe a propria disposizione un importo ben diverso: circa 1.460 euro! In caso di nuclei familiari più allargati, la spesa si riduce ulteriormente, mentre per i single la soglia da raggiungere è di appena 4 euro al giorno. Che ne dici, vale la pena tentare?