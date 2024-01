Fare la spesa a 200 euro adesso è possibile: ecco il trucchetto che ti salverà il portafoglio per i prossimi 6 mesi

Conosci il segreto per spendere meno di 200 euro al mese per la spesa? Con le seguenti accortezze tagli gli sprechi e salvi il portafoglio!

Gli ultimi mesi lo hanno dimostrato ampiamente: persino effettuare la spesa settimanale o mensile può rivelarsi un rituale complicato e assai frustrante, soprattutto alla luce del recente carovita e dell’impennata dei prezzi nei beni di prima necessità.

Risparmiare riempiendo il carrello e la dispensa si può, basta prestare attenzione ad alcuni accorgimenti essenziali, in primis la scelta del supermercato presso il quale effettuare le preziose scorte.

Imparando a frequentare e a conoscere i discount, ad esempio, è possibile scovare una miriade di prodotti a basso prezzo, qualitativamente identici ai brand pubblicizzati sui media. In effetti, molti marchi producono anche delle linee parallele destinate alla grande distribuzione che risultano assai più accessibili ai consumatori, pur conservando la medesima qualità.

In secondo luogo, è preferibile acquistare sempre frutta e verdura sfusi: questa strategia consente di verificare lo stato di conservazione di ogni singolo elemento, e di minimizzare gli sprechi legati alle voluminose confezioni standard.

Spesa low-cost: ecco come riempire il carrello senza salassare le tasche

Un altro metodo efficace e creativo per ridurre l’importo della spesa alimentare è quello di bandire quanto possibile l’acquisto di alimenti industriali, in primis i panificati. Via libera quindi alle scorte di farina in dispensa: produrre in casa pane, biscotti, pasta fresca e torte permetterà di coinvolgere l’intera famiglia in un’attività divertente e utile, ed eliminerà dalla tavola elementi nocivi, quali additivi e conservanti.

Occhio inoltre alle scadenze: molto spesso questo fattore essenziale passa in sordina, e determina il frequente scarto di alimenti presenti nel frigorifero e lì dimenticati. La parola d’ordine è: consapevolezza. In tal senso è utile anche organizzare gli spazi all’interno dell’elettrodomestico, valutando di conservare i cibi all’interno di contenitori ermetici ed, eventualmente, di congelarli quando sono prossimi al deterioramento. Esistono poi numerosi siti internet che offrono agli internauti coupon e buoni spesa fruibili presso numerosi punti vendita. Allo stesso modo sono disponibili alcune applicazioni da scaricare sul proprio smartphone che segnalano le offerte commerciali vantaggiose in circolazione.

Altri suggerimenti utili per una spesa smart

Attenzione agli scaffali bassi dei supermercati o discount: è in essi che si celano i prodotti più convenienti, mentre ad altezza degli occhi sono posti solitamente quelli di fascia prezzo più elevata.

Infine, è sempre buona norma compilare diligentemente una lista della spesa, in modo da non disperdere denaro ed energie tra le corsie, e di attenersi ad essa. I bimbi molto spesso possono avanzare richieste dettate dal capriccio o dalla golosità: cerchiamo quindi di prepararli alla spesa con un goloso spuntino preventivo. Con tutte queste accortezze, risparmierai notevolmente sul budget familiare: circa 50 euro a settimana, per un totale di 200 euro mensili!