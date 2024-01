Multa di 30.000 se ti beccano senza questo documento: il Codice della strada mette gli italiani in ginocchio | Tutto sta cambiando

Allerta massima tra gli automobilisti: se manca questo documento essenziale scatta una multa salatissima ed è previsto persino l’arresto.

Il rispetto del Codice della Strada risulta assolutamente fondamentale nella prevenzione degli incidenti e nel corretto e fluente transito del traffico su 2 e 4 ruote, ma vale anche per i pedoni.

Seguire le regole in esso contenute minimizza il rischio di incorrere in situazioni pericolose e contribuisce a mantenere un ambiente stradale più sicuro per tutti gli utenti, garantendo loro sufficienti tempi di reazione in caso di imprevisti.

Per tale ragione è necessario osservare pedissequamente quanto previsto dalla normativa vigente, così come si rivela di prioritaria importanza provvedere alla manutenzione periodica e straordinaria del veicolo, nonché alla conservazione di tutti i documenti inerenti la vettura ed il suo conducente.

Mantenere un atteggiamento rispettoso e sicuro, infine, scongiura il rischio di incorrere in sanzioni anche onerose: vediamo quali sono le più comuni.

Le sanzioni più diffuse tra gli automobilisti italiani

Una delle infrazioni più diffuse è certamente l’eccesso di velocità: guidare oltre i limiti può comportare infatti multe significative e, in alcuni casi, persino il ritiro della patente. Anche la violazione dei segnali e della cartellonistica luminosa costituisce un reato. Ignorare gli stop e i semafori rossi può culminare in rovinosi incidenti stradali; nella migliore delle ipotesi, invece, le Forze dell’Ordine possono punire i trasgressori con sanzioni e ammonimenti perentori.

La guida in stato di ebbrezza, poi, costituisce un’infrazione gravissima del Codice della Strada, e può sfociare nel penale. È necessario allacciare sempre le cinture di sicurezza, così come il rispetto delle precedenze a incroci o rotatorie. Anche parcheggiare in zone non consentite o senza pagare il relativo ticket comporta spesso multe e, nei casi più plateali, persino il rimorchio dell’auto. Tra tutte le inosservanze elencate nella normativa, ne esiste una di particolarmente grave, e che può fruttare all’automobilista negligente multe fino a 30.000 euro e anche l’arresto: di che si tratta?

Guida senza patente: ecco le conseguenze previste dalle legge

Qualora il guidatore smarrisca o non sia in grado di esibire la propria patente di guida, le Forze dell’Ordine possono infliggergli una multa che varia dai 42 euro ai 173 euro.

Tale importo lievita nel caso in cui egli sia totalmente sprovvisto del documento: da 5.000 euro a 30.000 euro di sanzione, e rischia inoltre la confisca del veicolo e fino a un anno di carcere.