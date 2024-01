1000 euro di multa se assumi questi medicinali alla guida: lo fanno tutti in questo periodo | Non farti ingannare

Quando si guida la nostra percezione non deve in alcun modo essere alterata. Le conseguenze possono essere gravissime. 1000 euro di multa e non solo.

Ci sono una seria di cose che i guidatori sanno o comunque sono tenuti a conoscere a menadito. La prima è che costituisce un reato gravissimo, nonché l’immediato ritiro della patente, la guida in stato di ebbrezza. È proibitissimo essersi messi al volante quando si è palesemente ubriachi. Indubbiamente ciò costituisce una terribile infrazione.

Non da meno è nel caso in cui, facendo anche un apposito test, dovesse risultare che si stava guidando sotto effetto di una droga. In questo caso le multe non perdonerebbero di certo e potremmo anche, in caso di infrazioni ben più gravi e, dopo essere finiti nel mirino di un giudice eccessivamente integerrimo, ritrovarci senza patente.

Inoltre, sempre per un discorso legato strettamente all’incolumità nostra e di chi si trova o sulla strada o in macchina con noi, è consigliato non mettersi al volante quando e se ci si dovesse sentire eccessivamente stanchi e/o con evidenti segni di sonnolenza. Una cosa che non molti sanno è però che nel novero di sostanze bandite per i guidatori per le Forze dell’Ordine, vi sono anche delle medicine.

Medicine da non prendere se si intende guidare

Un guidatore, se dovesse essere scoperto dalle Forze dell’Ordine ad aver preso una medicina specifica, potrebbe difatti passare dei serissimi guai. Si parla in questo caso di una multa salatissima, capace anche di rasentare a livello quantitativo un intero stipendio. Alcol e droghe, come già accennato sono severamente vietate, ma non solo come abbiamo poco fa giustamente detto.

Parliamo in questo caso però di medicine, sostanze quindi non proibite, in vendita in qualsiasi farmacia, anche semplicemente atte a curare dei mali di stagione, come quelli con cui stiamo ora tristemente facendo i conti, ma che possono risultare pericolose per noi e per la nostra incolumità, anche se magari non lo sappiamo.

Non si tratta di sostanze proibite

Non sono stati resi noti dei nomi specifici di farmaci, tuttavia a volte capita che il nostro stesso medico, dopo magari averci somministrato un’iniezione o rilasciato la ricetta per il farmaco, ci sconsigli di guidare, dal momento che l’assunzione di tale farmaco potrebbe indurci sonnolenza. Lo stesso identico consiglio tra l’altro può esserci dato dal farmacista al momento del ritiro.

Non si deve quindi trattare, a livello di assunzione, di un farmaco che possa, come già accennato, indurci sonnolenza o alterare la nostra lucidità se vogliamo guidare Un tutore dell’ordine, al momento in cui veniamo fermati per un controllo, è tenuto a chiedere se abbiamo assunto medicinali. Ergo, leggiamo bene il foglio illustrativo prima di prenderli se dobbiamo poi guidare.