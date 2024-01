Paga subito le rate del condominio: potresti rischiare di perdere immediatamente la tua casa | Dormi per strada

Se vivi in un condominio, è naturale che uno dei tuoi obblighi consiste proprio nel pagamento delle rate condominiali. Ma che cosa succede se non lo fai?

Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno cullato da molto tempo di andare a vivere per conto nostro, da soli o con la nostra compagna o moglie, non appena il lavoro di entrambi lo ha consentito, ma siamo neofiti della cosiddetta vita autonoma e non abbiamo alcuna idea degli oneri e dei doveri che questo comporta.

Supponiamo in questo caso che non abbiamo un affitto da pagare, l’appartamento lo abbiamo ereditato, ci è stato regalato, la banca ci ha concesso un mutuo per l’acquisto o, cosa più rara al giorno d’oggi ma possibile, dopo aver lavorato duramente e risparmiato fino all’ultima goccia di sudore, lo abbiamo comprato ed è finalmente nostro.

Aspettiamo a fare i salti di gioia! Perché ora che è nostro è una nostra responsabilità, pertanto non possiamo e non dobbiamo sederci sugli allori. Infatti quello che ci viene detto spesso è che il problema fondamentale, quando si tratta di un acquisto che sia una casa o un’automobile, non è tanto comprarla ma saperla poi mantenere.

La responsabilità di vivere in condominio

Se viviamo in un condominio siamo dunque parte di una struttura che comprende anche molte altre persone e dunque possiamo tranquillamente dire che siamo un po’ responsabili tutti per e di tutti. Arriviamo alla cosiddetta nota dolente: non paghiamo un affitto ma siamo tenuti a pagare un’altra sorta pigione, ovvero la rata condominiale.

Guardiamoci bene dal non farlo o dal dimenticarcene, perché potrebbe realmente costarci molto, ma molto caro. Andiamo a monte della faccenda, a che cosa servono dunque, se siamo proprietari dell’appartamento, o comunque inquilini che versano già un affitto, le rate condominiali?

L’importanza delle rate condominiali

Per far funzionare al meglio un condominio una cosa fondamentale è, senza ombra di dubbio, mantenerlo in uno stato ottimale in tutti i suoi funzionamenti, per quel che riguarda riscaldamento, ascensore, ecc. E per farlo di conseguenza sono necessari dei lavori di messa a punto tramite operai che vanno a loro volta pagati.

Spese condominiali non pagate, magari da condomini che cercano di fare i cosiddetti furbetti del quartierino, ricadono inesorabilmente sulla responsabilità dell’amministratore. Quest’ultimo può rivolgersi a un avvocato per richiedere di avviare un provvedimento ingiuntivo. Fra le conseguenze, udite udite, può anche esserci il pignoramento dell’appartamento stesso.