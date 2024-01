Passaggio di proprietà per la tua auto: se hai questo documento puoi ottenerla gratuitamente | Corri a procurartelo

Il passaggio di proprietà non è sempre obbligatorio: se rientri in una determinata categoria hai diritto all’esenzione.

L’acquisto di un’automobile, sia essa nuova o usata, rappresenta un importante impegno finanziario, un investimento che richiede una valutazione oculata delle spese coinvolte nel processo. Oltre al costo iniziale dell’automobile, infatti, è necessario preventivare anche le tutte spese accessorie, ad esempio la scelta dell’assicurazione per la tutela del conducente, dei passeggeri e del veicolo stesso.

Occorre inoltre valutare con attenzione le opzioni di finanziamento, i tassi di interesse e le condizioni contrattuali (con gli eventuali costi nascosti), e proiettare nel futuro le spese legate al rifornimento di carburante, di manutenzione e parcheggio.

La manutenzione, ad esempio, costituisce un costo continuativo e che non può essere trascurato, pena il malfunzionamento della vettura e l’insorgenza di guasti improvvisi. Per tale ragione l’acquisto di un’auto è una scelta che va maturata con razionalità e buonsenso, e richiede una valutazione delle spese a breve, medio e lungo termine, in modo da gestire il proprio budget familiare in modo intelligente e lungimirante.

Una delle spese apparentemente tassative è rappresentata dal passaggio di proprietà, ovvero il processo che certifica l’avvenuta compravendita e l’identità dell’attuale proprietario.

Il passaggio di proprietà in Italia

Come anticipato, il passaggio di proprietà è un atto che determina l’identità del possessore e il legale trasferimento del veicolo, e ne contiene dati essenziali come il modello, la marca, l’anno di fabbricazione, la cilindrata e il numero di telaio.

Il prezzo del passaggio di proprietà può variare in base alla Regione o alle normative locali, e viene spesso gonfiato anche dalle tasse governative e dalle spese di registrazione. Fortunatamente, in Italia esistono alcune situazioni in cui il compratore può beneficiare dell’esenzione o della riduzione delle spese legate al passaggio di proprietà, come nel caso di trattativa tra familiari stretti (coniugi, genitori e figli, fratelli). In questo caso, a seconda delle normative locali possono essere fissate delle agevolazioni fiscali o l’esenzione dal alcune tasse. Anche in caso di donazione sono spesso previsti dei passaggi a importi agevolati. Ma quando scatta l’esenzione totale?

Esenzione dal passaggio di proprietà

In alcuni casi i nuovi proprietari del veicolo possono bypassare completamente il pagamento del passaggio di proprietà, come nel caso degli utenti affetti da disabilità e che sono in possesso della 104.

Tale agevolazione è estesa anche ai familiari, a patto che la vetture venga utilizzata dai caregiver, e solamente per scopi legati al benessere e al ménage quotidiano del disabile.