Rivoluzione telefonia del 2024: finalmente la soluzione per risparmiare sulle bollette telefoniche

Minimizzare l’importo delle bollette telefoniche si può: ecco la guida definitiva per risparmiare davvero sull’utenza domestica (e non).

Negli ultimi due decenni gli smartphone hanno soppiantato quasi completamente le anacronistiche cornette del telefono, e pensionato i dispositivi ormai obsoleti nei call-center e uffici.

La maggior parte degli utenti sfrutta infatti quasi esclusivamente questi telefoni di nuova generazione, ed ama interagire con piattaforme quali WhatsApp o Skype anche per le call di lavoro e per i rapporti con referenti e subordinati.

In ogni caso, però, numerose aziende (e anche molte famiglie) optano per la formula della linea fissa, ovvero un abbonamento mensile o trimestrale che prevede il pagamento del servizio di telefonia a seconda del consumo effettuato, e tale evenienza in certi casi può gonfiare i costi dell’utenza.

Ecco dunque come sfruttare la linea fissa al meglio, senza indugiare in sprechi e minimizzando i costi di gestione della stessa: tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Bollette telefoniche friendly: come utilizzare la linea fissa

Innanzitutto, è utile individuare le modalità di fruizione della linea telefonica in base al proprio settore di competenza o alle esigenze della famiglia. Se si effettuano, ad esempio, poche chiamate urbane, è preferibile optare per una tariffazione a consumo, mentre se si prevede di utilizzare per lungo ore consecutive il telefono, conviene scegliere una formula a minuti illimitati.

Un’altra strategia vincente è quello di preferire la domiciliazione delle bollette presso il conto corrente di riferimento, rifiutando l’invio delle bollette cartacee. In tal modo, si possono evitare addebiti regolari di 1 o 2 euro, in quanto la stampa dei dispacci e la relativa spedizione gonfiano i costi totali delle utenze. Se non si necessita di servizi particolari, inoltre, è consigliabile disattivare i trasferimenti e gli avvisi di chiamata, la segreteria telefonica e gli alert che permettono di ricontattare automaticamente i numeri chiamanti e di verificarne l’identità.

Bollette telefoniche sostenibili: l’importanza di vagliare le offerte

Anche se ci si è affidati ad una solida formula ADSL o alla più innovativa fibra, risulta utile verificare periodicamente le offerte dei competitor. Le varie compagnie, infatti, lanciano spesso promozioni e offerte riservate ai nuovi clienti, e possono garantire un risparmio anche di varie decine di euro in bolletta.

Attenzione, però: la maggior parte di esse fissa spesso dei contratti soggetti a penale, e potrebbero richiederne il pagamento se abbandonate il servizio prima di quanto stabilito!