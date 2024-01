Se hai un animale in casa lo Stato ti regala fino a 550 euro: rivoluzione del 2024 solo se sei in questa lista

Hai una animale in casa? Sappi che lo Stato può regalarti fino a 550 euro. Occhio, però! Devi fare parte di questa speciale lista.

Molti di noi hanno uno o più amori di pelo. Parliamo di cani e gatti in particolare. Ci rubano il cuore e diventano in men che non si dica parte integrante della nostra famiglia. Per single, persone sole o coppie senza prole diventano talvolta come dei figli. E poi loro, i nostri tesori, sanno ricambiare il nostro amore con tanto altro che è ancora più forte e puro.

Dobbiamo prenderci costantemente cura di loro non solo pensando seriamente alla loro alimentazione che deve essere adatta alla loro età, taglia e salute fisica ma anche varia, bilanciata e controllata. Non dobbiamo mai lasciarli senza cibo se usciamo per qualche ora così come senza acqua che deve essere limpida e fresca ma non fredda.

Dobbiamo tenerli puliti e in ordine e trovare il tempo per giocare con loro anche se non sono più piccini e per coccolarli. Guardare la Televisione e fare delle passeggiate o semplicemente leggere una rivista con loro accanto è qualcosa di meraviglioso e che fa sentire i nostri amici a 4 zampe immensamente felici.

Se hai un animale in casa lo stato ti regala 550 euro

Certamente ci fanno pure una grandissima compagnia, questo è inutile negarlo. Tuttavia è assolutamente sbagliato vederli come un oggetto o un gioco. Dunque vietatissimo donare un gattino o un cane a chi non ha voglia di prendersene cura e che, passate solo poche settimane, non ne vuole più sapere. Gli abbandoni, nonostante le tante campagne a riguardo, sono ancora numerosissimi.

E lo sono anche i maltrattamenti. Non tutti ce la sentiamo di prendere con noi un amore di pelo e allora se le cose stanno così non facciamolo in alcun modo. Detto ciò ora lo Stato è pronto a regalarci la bellezza di una cifra che può sfiorare i 550 euro se abbiamo in casa un cane o un gatto del quale ci prendiamo cura come si deve.

Come funziona ” il tutto”

In realtà questi soldini, che sono comunque da vedersi come una vera manna dal cielo, visto la terribile crisi che serpeggia tuttora selvaggia nel nostro Paese, sono legati a un Bonus. E possiamo riceverla per compiere visite veterinarie anche quelle più complesse e specifiche, oltre che cicli di cure e l’acquisto di farmaci.

Ovviamente dovremo rispettare alcuni requisiti come il fatto di aver adottato il nostro amore di pelo, non avere un reddito elevato e un Isee alto. In ogni caso prossimamente il Governo darà maggiori informazioni al riguardo dopo che già lo scorso anno per la verità si era parlato di questo Bonus che sta per diventare a stretto giro operativo.