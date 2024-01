Migliaia di multe ogni giorno grazie ad un semaforo: se vivi in questa città ti becca ad occhi chiusi

In Italia esiste un particolare semaforo che stanga ogni giorno migliaia di automobilisti: la raffica di multe gela gli utenti della strada.

La segnaletica stradale svolge un ruolo fondamentale nella circolazione dei veicoli a 4 e 2 ruote e tutela anche i pedoni, avvisandoli dei pericoli imminenti.

Essa contribuisce alla regolamentazione e al corretto flusso del traffico urbano, implementa la sicurezza sulle strade, pone limiti di velocità e previene il caos, soprattutto negli incroci più insidiosi e congestionati dei centri urbani.

La segnaletica risulta inoltre standardizzata a livello internazionale, eventualità che facilita la circolazione transfrontaliera e rende più comprensibile le indicazioni per gli automobilisti provenienti da diverse parti del mondo.

Il semaforo, ad esempio, risulta di facile comprensione grazie ai suoi 3 colori universalmente adottati: il verde indica infatti la libertà di marcia, l’arancione suggerisce prudenza, e il rosso infine impone lo stop.

L’importanza dei semafori nella circolazione stradale

Il semaforo è un dispositivo di controllo del traffico stradale che regola il flusso dei veicoli, dei pedoni e dei ciclisti in un incrocio o, più in generale, in un’intersezione. Esso assegna infatti specifici diritti di precedenza ai vari utenti, organizza i tempi di stop e di marcia in modo sistematico e ordinato, previene gli antipatici imbottigliamenti e facilita inoltre la mobilità pedonale.

Oltretutto, nei centri più affollati ogni semaforo agisce in coordinamento a distanza con i dispositivi analoghi: essi sono infatti regolati su tempistiche che agevolano le ondate di traffico sulla lunga distanza, riducono i tempi di attesa e ottimizzano i flussi veicolari. In alcuni semafori moderni, inoltre, i tempi dei cicli di marcia e stop possono essere adattati in tempo reale in base alle condizioni del traffico: ciò consente una gestione più flessibile ed efficiente di tutte le intersezioni. L’Italia detiene però un primato assolutamente surreale: in un particolare capoluogo è stato installato un semaforo che decima migliaia di conducenti al giorno, e costa loro sanzioni decisamente onerose: scopriamo di che si tratta e dov’è attualmente collocato.

Il semaforo più tremendo d’Italia

Il semaforo più intransigente della Nazione si trova – manco a dirlo – nella Capitale, precisamente a Roma Tuscolana. Gli autoctoni e i visitatori frequenti lo hanno ben presto ribattezzato T-Red, storpiatura del temibile dinosauro, per una ragione ben precisa.

Sin dalla sua installazione a maggio 2023, T-Red ha guadagnato la cifra record di 1.200 multe al giorno, a carico ovviamente degli ignari conducenti che transitavano sotto le sue luci luminose. Le sanzioni si aggirano intorno alla cifra di 85 euro cadauna, ed il semaforo è in funzione da quasi 10 mesi: un bell’introito, per le casse di Roma!