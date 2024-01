Prelevare al Bancomat ha un costo elevatissimo: ecco la verità che ci tengono nascosta

Prelevare al bancomat costa moltissimo. La verità che ti + stata taciuta per troppo tempo.

Nonostante oggi viviamo in un mondo che va fin troppo di fretta ed è sempre più tecnologico e Social può capitare di dovere o semplicemente volere pagare qualcosa in contanti. Non avendone più a disposizione nel nostro portafoglio e neppure in casa, ove è meglio conservarne pochi per via dei topi d’appartamento, dobbiamo necessariamente andare a prelevarli al bancomat.

Di sportelli ce ne sono tantissimi. Molti sono esterni alla banca o alla posta, mentre altri sono interni. Per accedervi bisogna inserire la propria carta di credito che non manca mai quando dobbiamo uscire. Non per nulla tendiamo il più delle volte a pagare con essa anche se si tratta di spese piccole, come una semplice colazione al bar.

Tale abitudine l’abbiamo presa quando anni fa per via della pandemia e dei vari lockdown che si sono succeduti ci era stato vivamente consigliato di pagare in questa maniera e non tramite contanti che erano veicolo di malattie, batteri e soprattutto contagio da Covid-19. Fatto sta che da allora non ci siamo più liberati di questo modo di porci e di comportarci.

Prelevare al bancomat ha un costo elevatissimo, la terribile verità

Ciò ha fatto imbestialire e non poco molti commercianti che non ne vogliono sapere di accettare il pagamento tramite Pos per cifre tanto piccole o meglio irrisorie. Eppure ora non posso rifiutarle, la Legge parla molto chiaro in merito. Possono solo farlo se non funziona. A quel punto il cliente può decidere di non compiere l’acquisto o di pagarlo in altra maniera.

Può farlo tramite il bonifico istantaneo oppure in contanti. Ma se non ne ha con se abbastanza deve necessariamente andare a ritirarli in uno sportello ATM a meno che l’esercizio non gli consenta di farlo in loco. Fatto sta che compiere un prelievo avrebbe dei bei costi che quasi nessuno conosce.

Un vero e proprio salasso

Diciamo che può essere definito, e pure a buonissima ragione, una vera salassata se lo affrontiamo, al di là della cifra che vogliamo prelevare, in una banca che non è la nostra o meglio, che comunque non fa parte dello stesso gruppo. A quel punto ci troveremo addebitati sulla carta o sul conto 1 euro e 5o o addirittura 2 euro per l’operazione effettuata.

Chiaramente ciò non è propriamente il massimo soprattutto se dobbiamo compierne più di una. Insomma, il consiglio è quello di tenere sempre con se dei soldi in contanti per le emergenze e, qualora notassimo che siamo quasi a secco in tale direzione, giochiamo d’anticipo andando a uno sportello della nostra banca. Della serie, prevenire è meglio che curare!