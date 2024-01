Addio vetri appannati: se usi questo prodotto smetterai di avere problemi | La rivoluzione è nell’aria

Vetri appannati della nostra auto, un problema ad oggi irrisolto, specie per coloro che vanno di fretta.

Doverci mettere alla guida della nostra auto, specialmente ora come ora che siamo nel periodo invernale, con i vetri appannati, è una cosa terribilmente odiosa, oltre che assai pericolosa. La cosa che è sempre d’uopo mettere in atto in questi casi è quella di mettere la nostra automobile nel garage la sera prima di andare a dormire.

Purtroppo non sempre è possibile, magari il garage non l’abbiamo oppure c’è ma è occupato dalla nostra seconda automobile. Ad ogni modo possiamo dire che la tanto odiata condensa che troviamo sul parabrezza interno della nostra auto è dovuta allo sbalzo termico, causato dalla differenza dell’aria calda interna all’abitacolo, in contrasto con il gelo invernale esterno.

Mettersi alla guida coi vetri appannati, anche se andiamo di fretta per lavoro o per altre questioni, è, lo ribadiamo ancora, sempre pericolosissimo. È facile infatti poter incorrere in pericolosissimi incidenti e non sempre abbiamo il tempo necessario perché il riscaldamento interno della vettura faccia il suo effetto su parabrezza, come anche sbagliatissimo è aggredirlo con uno strofinaccio per rimuovere la condensa.

Rimozione della condensa, la giusta direzione

In questo modo non faremo che peggiorare la situazione. Come prima cosa potremo al massimo, dopo aver avviato la vettura, abbassare circa di 1 cm i finestrini, in maniera da creare la giusta contraria. Azioniamo comunque i bocchettoni del riscaldamento e lasciamo che faccia il suo corso. Ecco tuttavia ben tre rimedi da applicare per risolvere in breve tempo il problema.

Il primo consiste nel lavare il tetro esterno utilizzano dell’acqua pulita e non troppo fredda e servendosi poi per asciugare e pulire non degli strofinacci ma dei fogli di giornale. In questo modo non solo si otterranno dei vetri assolutamente cristallini, ma non si appanneranno più. Vediamo gli ultimi due.

Altri due trucchetti

Il secondo rimedio invece è, dal punto di vista protettivo. In poche parole, una volta che saremo rincasati alla sera e ci appresteremo a lasciare la nostra auto in sosta, di coprire il parabrezza con un telo protettivo apposito o con una coperta di lana. In questo modo il vetro sarà al riparo dal tanto temuto gelo notturno.

Il terzo ed ultimo rimedio infine consiste nel posizionare sul nostro cruscotto un contenitore pieno di silice, ovvero quella sostanza a palline che in genere troviamo nelle confezioni e che gettiamo erroneamente via. Se ne terremo da parte abbastanza non dovremo far altro che riempirne un sacchetto e lasciarlo per l’appunto sul cruscotto. Assorbirà molto bene l’umidità e potremo così dire ciao ciao ai vetri appannati.