Soggiorna 4 notti e ne paghi 2: ecco il bonus vacanza 2024 che ti fa risparmiare molti soldi

Approvato il nuovo Bonus vacanza 2024: spese dimezzate se scegli di trascorrere le ferie in questa Regione, scatta la corsa alle prenotazioni.

Negli ultimi 3 anni sempre più italiani hanno rinunciato alle loro vacanze estive, complice il caro-vita e l’impennata dei prezzi per le utenze domestiche.

Ritagliarsi una pausa di relax, però, risulta vitale non solo per il benessere fisico, ma soprattutto per quello mentale: staccare la spina consente infatti di ricaricare l’umore e le energie, e permette inoltre di conoscere nuovi luoghi e tradizioni culturali ed enogastronomiche inedite.

Consapevole delle difficoltà economiche di milioni di italiani, il capogruppo di Fratelli d’Italia e consigliere regionale Paolo Bongioanni ha ideato e promosso un’iniziativa volta ad implementare il turismo in Piemonte, e riproposto il precedente Bonus dedicato ai visitatori.

Coloro che prenoteranno il voucher e ne usufruiranno entro il 30 giugno 2024 potranno pernottare gratuitamente per 2 notti presso le strutture prescelte, e avranno inoltre diritto a numerose agevolazioni accessorie: tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Bonus vacanza 2024: ferie in Piemonte a metà prezzo

Bongioanni ha riferito in una nota: “La Regione Piemonte ha stanziato per la formula risorse ulteriori 431mila euro, usufruibili fino al 30 giugno 2024“.

In buona sostanza, i visitatori che prenoteranno un soggiorno di minimo 4 notti in Piemonte pagheranno solamente 2 notti, mentre le 2 restanti verranno coperte dalla struttura ospitante di riferimento o dalla Regione stessa. Il voucher può essere prenotato online tramite la piattaforma “Visit Piemonte”, e permette di usufruire anche di uno sconto del 50% sul prezzo di vendita di pacchetti e servizi turistici. Tale agevolazione comprende, ad esempio, l’assistenza di accompagnatori cicloturistici, le esperienze outdoor e i pacchetti benessere convenzionati. Bongioanni ha commentato: “Il voucher continua a essere un formidabile strumento di incentivazione. Va infatti nella direzione di sostenere tanto le imprese turistiche quanto le famiglie, e aiuta il grande sforzo in atto a ogni livello per destagionalizzare l’offerta turistica tradizionale, e favorire la scoperta del nostro straordinario territorio dodici mesi l’anno“.

Cosa vedere in Piemonte

L’intera Regione offre parecchi scorci mozzafiato e luoghi di interesse culturale ai turisti, a cominciare dal capoluogo. Torino vanta infatti musei di classe mondiale, come la Galleria Sabauda e il Museo Egizio, nonché l’imponente Mole Antonelliana. Tra le vie di Torino è possibile scattare shooting a monumenti e opere d’arte, nonché gustare l’ottimo caffè storico nei tradizionali bar della città.

Immancabile la gita al Lago Maggiore, circondato da incantevoli giardini e da un paesaggio collinare fiabesco, così come una giornata al Parco Nazionale Gran Paradiso, dimora di numerosi animali selvatici e di specie vegetali assolutamente uniche.