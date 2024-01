Rivoluzione Whatsapp: adesso puoi spiare in incognito con questo semplice trucchetto| Novità meravigliosa

Adesso con WhatsApp c’è una nuova modalità. Pare che ora una persona si possa spiare in incognito.

Con tutte le rivoluzioni che stanno avvenendo in tutte le piattaforme esistenti, al fine di dare una connotazione sempre più Social, anche l’App di Messaggistica Istantanea più famosa di sempre non poteva esimersi da questa novità. Difatti non scordiamoci che WhatsApp è nata come applicazione di pura messaggistica, il cui intento era appunto consentire scambi di messaggi totalmente free.

Diciamo pure che da quando esiste WhatsApp, il quale per essere utilizzato implica possedere il numero di telefono della persona con cui intendiamo messaggiare, gli sms sono diventati pressoché obsoleti. Quando invece spesso, anche solo negli Anni 2000 pure quest’ ultimi, con apposta punteggiatura e paroline che allora andavano per la maggiore, servivano come strumento di seduzione.

Parlando di altri Social, Facebook e Instagram, oltre che Tik Tok, stanno letteralmente spopolando, tanto più che per quel che riguarda Instagram possiede una funzione in più, ovvero che per interagire con un utente non è necessario che ci sia stata la reciproca accettazione dell’amicizia. per non parlare di YouTube, nato come canale di soli contenuti video, che ora per certi aspetti sta quasi soppiantando la TV.

Le multiple piattaforme Social di oggi

YouTube per esempio, ora come ora ha pure coniato una figura professionale quale lo YouTuber, essendoci tanti utenti che intendono condividere i loto video, non solo al fine di mettersi in mostra o supplire casting e/o audizioni per aspiranti attori o similari, ma anche per chi intende mettere a disposizione le sue conoscenze, YouTube è l’unico mezzo.

Un tempo si guardava alla TV, che però, sebbene abbia tutt’ora la sua importanza, è diventata un mezzo poco fruito dalle nuove generazioni oltre che di stampo elitario, come del resto è sempre stata, ovvero non per tutti. Tornando a bomba su WhatsApp, si può dire in tutta franchezza che ora sti assumendo invece una connotazione sempre più Social.

WhatsApp e la nuova funzione

Su di esso ancora non è possibile (per lo meno per adesso), condividere pensieri o fotografie, se non con i diretti interessati, dato che si tratta di una comunicazione di stampo riservato e non pubblico, salvo che non si opti per la creazione di un gruppo. Ora pare che sia anche possibile visitare in incognito i profili di altre persone.

Si tratta di What Tracker, ovvero una particolare funzione che può scaricare e utilizzare chiunque al fine di visitare i profili di altri utenti, sia per lavoro che per motivi riservati, senza che essi lo sappia. Quest’ultimo è pure in grado di tracciare ingressi e uscite di chiunque nel corso della giornata. Simile ma non di minore importanza è invece Unseen, capace di intercettare e legger ei messaggi senza che appaiano visualizzati.