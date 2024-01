Se ti scoprono in auto con questo aggeggio rischi una multa salatissima | La legge non perdona

Auto, attento se ti scoprono con questo strumento. In arrivo una multa super salata.

In tantissimi ,quando sono a bordo della loro auto pensano di poter fare quello che vogliono, ovvero il buono e il cattivo tempo. In realtà non è affatto così. Quello che vogliamo dire è che non siamo i padroni della strada e che non possiamo, anche se siamo in tarda notte, correre come se fossimo in pista di Formula 1.

Dobbiamo sempre rispettare il Codice Della Strada e fare attenzione ai limiti di velocità. Una scelta dettata dalla fretta, che è cattiva consigliera, può costarci cara. Anche la disattenzione può avere gravi conseguenze, come terribili tamponamenti e incidenti. Per questo quando guidiamo dobbiamo stare concentrati e non farci distrarre dalla musica, dal telefono e/o dalle chiacchiere.

Inoltre dobbiamo seguire le regole per quale che concerne l’uso di catene o gomme da neve in certi periodi dell’anno, come anche gli abbaglianti e altro ancora. Occhio anche alla già nominata velocità se non vogliamo trovarci con multe salate e in certi casi pure con il tanto temuto ritiro della patente.

Errori comuni alla guida

Se non proprio a questo livello, si può giungere comunque alla decurtazione di molti punti, cosa sempre non piacevole. Fatto sta che in tantissimi, soprattutto nei periodi più caldi, tendono a fare qualche cosa di sbagliato quando viaggiano e se devono dirigersi a una meta specifica per le vacanze, vinti dall’eccessivo caldo, cercano di coprirsi dei raggi del sole come possono.

Ed è qui che vediamo asciugamani coloratissimi se non quelli che usiamo in spiaggia da mettere sulle sdraio appoggiati sui finestrini. i cui bordi a volte li possiamo notare uscire dall’autovettura, svolazzando qui e là. Ciò, oltre ad essere antiestetico è pericoloso, potendo infatti distrarre altri conducenti o lo stesso che guida l’auto dove sono stati messi. Tuttavia è un’altra cosa che c’entra coi finestrini che non è consentito dalla Legge.

In quali casi oscurare i vetri è consentito

In molte serie TV o fiction di successo, quando arriva qualcuno di famoso o pericoloso, notiamo che la zona dei vetri dei passeggeri è spesso del tutto oscurata. E ciò talora capita anche per chi è conducente. Nella vita reale le cose cambiano. In che senso? Beh, diciamo che non è del tutto consentito farlo. Lo è almeno in parte consentito per i passeggeri, ma non lo è affatto per il conducente.

Inoltre se vogliamo farlo sarà bene chiedere aiuto ad esperti e successivamente alla polizia stradale. Difatti qualora commettessimo errori potremmo pagarla cara vedendoci giungere a casa multe super salate. Ricordatevi poi che non si possono in alcuna maniera oscurare i parabrezza, così come gli specchietti retrovisori. Occhio infine anche al marchio dei vetri oscurati, che deve essere ben noto a chi di dovere.