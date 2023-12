Da gennaio il nuovo obbligo mette in ginocchio i forfettari: non potrai più sottrarti

Pessime notizie per chi ha un regime forfettario, da gennaio è in arrivo un nuovo obbligo. Che doccia fredda!

Se da un lato si attende con ansia il nuovo anno, che praticamente ci sta bussando alla porta, dall’altro si attendono le novità, che non sempre sono piacevoli. In ogni caso dobbiamo dire che non sono sempre da vedersi in modo così netto, essendoci svariate sfumature che possono risultare pure affascinanti. E poi, come dicevano i nostri nonni, basta farci l’abitudine.

Indubbiamente nel corso della nostra vita ci siamo abituati a fare fronte a tantissimi cambiamenti, sia dal punto di vista personale che professionale, Ovviamente c’è chi si spaventa e chi li prende di petto e ci sono anche le persone che sono ammaliate dalle novità. Fatto sta che per coloro che possiedono un regime forfettario c’è in arrivo una doccia fredda. Anzi, per alcuni pare gelata.

Si parla, senza se e senza ma, di un obbligo che tutti, nessuno escluso dovranno accettare. Per la verità già da tempo i commercialisti tramite circolari o incontri di persona avevano avvertito i clienti di tale cambio. Tuttavia si era già parlato in precedenza di ciò e poi il Governo aveva cambiato le carte in tavola.

Un nuovo obbligo per i regimi forfettari

Questa volta non sarà così e pertanto i forfettari devono mettersi la mano sul cuore e farsi coraggio. Inizialmente non sarà una passeggiata ma, con il supporto di professionisti, dovranno farsi carico della faccenda per poi abituarsi al fatto che diverrà per loro la normalità. In ogni caso in tantissimi hanno storto il naso e altri si sono allarmati perché temono di non essere in grado di affrontare la faccenda.

Una faccenda che comunque non guarda solo al presente ma anche al futuro, sempre più tecnologico e digitale e che strizza l’occhio all’Ambiente e alla sua salute, che dovrebbe starci a cuore. Ed è in tale chiave che andrebbe letto questo cambio di rotta. Avete capito di che cosa stiamo parlando?

Fatturazione elettronica e aiuti dei commercialisti

Dell’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente è bene chiedere, soprattutto in un primo momento, l’aiuto concreto del proprio commercialista di fiducia. Tuttavia grazie a questa rivoluzione nel nostro studio, così come negli uffici di competenza, ci saranno meno scartoffie da mettere a posto che implicano caos e polvere.

Inoltre questo ormai imminente cambiamento andrebbe visto come qualche cosa di importante e per l’appunto di rivoluzionario volto a donare una maggiore tutela di lavoratori, nonché a dare un concreto stop ai furbetti. Inoltre ci permetterà pure di risparmiare e non poco in corrente e nell’ acquisto di cartucce, carta e inchiostro.