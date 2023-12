Pensioni 2024: puoi andarci a 64 anni solo se presenti subito questa documentazione | Addio lavoro

Pensione, un argomento molto discusso nell’ultimo periodo. Adesso può anche essere anticipata. Vediamo in che modo.

Andare in pensione, dunque prendere dei soldi per il resto dei propri giorni standosene comodamente a casa propria è il sogno di qualsiasi persona che si ritrova provata da una luna e dura vita lavorativa. Il problema è che per poterci andare è necessario aver maturato tutti quanti gli anni di contributi necessari.

Molte volte si sente anche nominare pensionati lavoratori o, all’estremo opposto, di persone che hanno ottenuto la pensione anticipata per svariate ragioni. Prima fra tutte questa potrebbe infatti essere relativa a problemi di salute di una persona, che si ritrova impossibilitata a proseguire per cause di forze maggiori, un lavoro nel quale si è specializzata e che magari ama profondamente.

Ora il Governo sembra aver emanato nuove regole per quel che riguarda le pensioni, che possono essere fruibili già dal 64esimo anno di età. Ma in che modo questo sarà possibile? La cosiddetta pensione di vecchiaia si raggiunge con 20 anni di contributi e con il compimento di 67 anni di età, stando a quanto emanato dalla vecchia Legge Fornero.

Pensione anticipata, i dettagli

Pare infatti che potrà essere possibile uscire dal mondo del lavoro a soli 64 anni e con alle spalle 20 anni di contributi maturati. L’assegno previdenziale dovrà essere di tre volte quello sociale con gli sconti di 2,8 per donne con figli, e 2,6 se si parla di donne con più di un figlio. In ogni caso è stato pure fissato un tetto massimo oltre cui l’assegno previdenziale non potrà andare.

Parliamo di esattamente 5 volte il minimo Inps. Inoltre è doveroso sottolineare che tutti quei lavoratori che rientrano nel sistema contributivo avranno la ghiotta possibilità di utilizzare la cosiddetta pace contributiva al fine di riscattare nel corso del biennio 2024/2025 eventuali buchi previdenziali per un massimo periodo di 5 anni.

Gli ultimi dettagli da conoscere

Tuttavia, onde e vitare fraintendimenti che non portano da nessuna parte ma che regalano solo tantissima confusione, è bene fare una precisazione. Il periodo nominato e che sarà possibile coprire grazie alla pace contributiva è compreso fra il 1 gennaio 19996 e il 31 dicembre 2023. Tuttavia pure qui è fondamentale fare una precisazione.

Questo particolare tipo di prepensionamento è pure calcolato con il metodo misto per quella fascia di lavoratori che ricadono in questo regime di calcolo. In ogni caso per sapere se si appartiene a questa lista, è sempre opportuno contattare l’ Inps sul sito ufficiale e chiedere appuntamento di persona in uno degli uffici più vicini alla nostra casa.