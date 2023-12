Polizia stradale sta perquisendo centinaia di auto: se non hai questo oggetto rischi l’arresto

Attenzione, la Polizia Stradale sta effettuando migliaia di perquisizioni a tappeto per controllare che nel bagagliaio non ci sia una cosa specifica.

In un periodo di crisi come quello che tutti noi stiamo vivendo adesso, diciamo pure che correre un grosso rischio, come una multa della bellezza di 500€, che possono essere ben più comodi nelle nostre tasche, nonché il ritiro della patente, con conseguente difficoltà di spostamento per le nostre trasferte, specie lavorative, non è il massimo.

Recentemente la Polizia Stradale sta effettuando dei controlli letteralmente a campione su ogni autovettura, ai quali ovviamente è proibitissimo rifiutare di sottoporsi, pena la multa e con il conseguente ritiro della patente, poco fa citati. Pensiamoci bene, del resto rifiutarsi di sottoporsi a un controllo, o cercare di scavalcarlo, non fa che accendere campanelli d’allarme presso i tutori dell’ordine.

Se noi non vogliamo che accedano in un luogo e/o a uno scomparto specifico della nostra automobile è evidente che lì o là c’è qualcosa che non devono vedere e che di conseguenza potrebbe metterci in brutti guai. A tale ragione sono aumentati a tappeto recentemente i controlli su strada, con conseguente perquisizione di automobili.

Posti di blocco in aumento

Partiamo con il dire che siamo in presenza di mestieranti che stanno svolgendo il loro lavoro per la nostra sicurezza e che non sono dei guastafeste, come in tanti possono dire o pensare. In questo caso appunto si tratta proprio di persone che hanno invece di che nascondere e sono assai spaventate dalla possibilità che le vengano rotte le uova nel paniere.

Questo è quello che è capito ad un gruppo di ragazzi di La Spezia, che a seguito di un controllo ordito dalla Polizia Stradale, insospettita dalla guida eccessivamente spericolata del conducente, è venuto a galla un dettaglio agghiacciante, che si nascondeva giusto giusto nel baule dell’automobile. Di che cosa si è trattato?

La bravata che ha scatenato i controlli a tappeto

In poche parole nel bagagliaio era nascosto un sesto passeggero, cosa vietatissima dal Codice Della Strada, dal momento che un’autovettura è solitamente omologata per cinque persone, guidatore compreso. In poche parole la bravata è stata scoperta e sono stati guai seri per il conducente, che è incorso nella sanzione sopracitata.

L’invito a tutti i conducenti è quello dunque di attenersi scrupolosamente al regolamento dettato dal CdS e di non voler fare i furbi per quanto riguarda l’introduzione di un sesto passeggero. Tanto più che il bagagliaio non è concepito per il trasporto di persone. Può tra l’altro rivelarsi terribilmente pericoloso in caso di incidente.