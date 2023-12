Rivoluzione 2024: Internet te lo paga lo Stato solo se hai questo documento | Corri subito a ritirarlo

In arrivo il Bonus Internet per le famiglie italiane: fino a 100 euro per richiedere la connessione agevolata.

L’introduzione di Internet rappresenta una rivoluzione senza precedenti, e ha modificato radicalmente il modo in cui gli esseri umani comunicano, accedono alle informazioni e interagiscono con il mondo intero, peraltro in tempo reale.

Gli albori del progetto risalgono ai lontani anni’60, con la creazione di progetti come ARPANET (avviato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti), e con la successiva creazione del protocollo TCP/IP. La vera rivoluzione arriva però negli anni ’90, con la nascita del World Wide Web e la diffusione a macchia d’olio dei computers, contestualmente al fiorire di nuovi siti in rete.

Dal 2010 in avanti, la diffusione di Internet è aumentata a livello esponenziale, complice anche l’introduzione dei dispositivi mobili, che hanno reso accessibile la navigazione a miliardi di utenti in tutto il mondo.

Anche i recenti eventi pandemici hanno dimostrato che il web rappresenta ormai uno strumento essenziale per garantire informazioni tempestive agli utenti e uno svolgimento continuativo delle attività professionali e didattiche – come nel caso della DAD – e il Governo ha deciso di estendere anche al 2024 il Bonus per facilitare la connettività alle famiglie.

Bonus Internet 2024: di cosa si tratta e quando viene erogato

Il Bonus Internet precedentemente stanziato verrà proposto anche nel 2024 sotto forma di voucher, e potrà essere utilizzato per il pagamento dell’installazione o per i relativi canoni di abbonamento previsti dalle varie compagnie.

In particolare, il Bonus servirà a sovvenzionare i contratti che garantiranno connessioni con Internet ultraveloce a banda larga, la tecnologia più moderna che consente di viaggiare in rete a tempi record e con elevate prestazioni. L’importo previsto è di 100 euro, meno del precedente aiuto di 300 euro: la riduzione mira a far sì che sempre più famiglie possano accedere ai servizi Internet e mettersi in pari con il resto della popolazione. Il Bonus Internet sarà erogato a tutti i nuclei privi di connettività che decidono di stipulare un contratto per ottenere una connessione che superi i 300 Mbit/s.

Come ottenere il Bonus Internet 2024

Per accedere al beneficio, è sufficiente presentare domanda: al momento non vi è alcuna limitazione, infatti, nelle soglie ISEE.

L’importante è che i richiedenti non abbiano avuto accesso a Internet negli ultimi 6 mesi, e il voucher è trasferibile nel caso il cui il gestore di riferimento aumenti le tariffe pattuite.