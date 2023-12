Autovelox, sai che potrebbe perfino smascherare un tradimento? Clamorosa svolta in Italia

Autovelox, attento a ignorarlo e prenderlo alla leggera. Difatti potrebbe smascherare un tradimento. Il racconto dei fatti.

Quando ci mettiamo alla guida della nostra auto dobbiamo metterci in testa che abbiamo nelle nostra mani una grandissima responsabilità. Pertanto non dobbiamo mettere a rischio la nostra incolumità. Ergo dobbiamo evitare di andare troppo veloci. Non ci troviamo su una pista da Formula Uno o sulle autoscontro al luna park.

Non siamo inoltre né tanto meno in un film o in una serie TV di successo. Per arginare il problema sono stati indetti gli autovelox, veri spauracchi degli automobilisti. Nonostante ciò in molti non dimenticano in un angolo polveroso il brivido della velocità. In questo modo tantissimi perdono la vita o restano comunque coinvolti in spaventosi incidenti.

Tra l’altro se commettiamo scorrettezze, ci troviamo a dover pagare delle multe super salate, le cui cifre possono salire paurosamente se non le paghiamo entro i limiti consentiti. Inoltre possiamo andare incontro anche a problemi più gravi, come la perdita dei punti o la revoca della patente. Infine può arrivare persino la reclusione.

Autovelox, un mezzo rivelatore

Ricordiamoci anche che siamo responsabili della nostra auto, pure quando alla guida ci sta un altro, anche magari non essendone a conoscenza e successivamente si avvieranno tutte le pratiche del caso per dimostrare che non centriamo nulla con fatti accaduti. Tuttavia un fatto di cronaca ha dimostrato come l’autovelox si sia rivelato fatale per un uomo.

In poche parole grazie ad esso la moglie si è accorta che lui la tradiva con un altra. La cosa pazzesca è che l’amante assomigliava dal punto di vista fisico alla consorte e ciò ha lasciato stupiti i più. Tuttavia la foto in cui è stata notata era stata scattata velocemente dall’autovelox. Quindi era pure molto difficile notare come fosse esattamente l’altra, al di là della somiglianza.

Un tradimento smascherato

Fatto sta che inizialmente ha rischiato di andare nei guai proprio la moglie tradita. Costei si è vista recapitare a casa una multa per eccesso di velocità. Lei è rimasta stupita, anche perché non aveva la patente. Ovviamente grande la sorpresa in negativo è stata quando ha notato che ci fosse un’altra donna alla guida dell’auto che aveva preso in leasing dal marito.

Tutto ciò è successo in Germania. Tra l’altro poi l’amante se ne è andata a gambe levate a bordo della BMW presaper l’appunto in leasing dal suo bello. Alla fine il marito fedifrago ha confessato del tradimento, mentre la moglie è stata ovviamente assolta dal giudice, in quanto non colpevole di alcun reato.