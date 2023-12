Multa nel 2024, rivoluzione in corso: se sei in questa lista non devi pagarla assolutamente

Multa nel 2024, se fai parte di questa lista puoi festeggiare. Infatti non devi pagarla.

Finalmente una buona notizia, che vi scalderà i cuori. Difatti per il 2o24 c’è una novità sul chiacchieratissimo argomento multe. In poche parole se fai parte di una particolare categoria non devi pagarle. No, non è uno scherzo e a questo punto inizierete a tirare il classico sospiro di sollievo. Del resto con la crisi a dir poco spaventosa che serpeggia tuttora nel nostro Paese, doversela vedere con le multe, talvolta pure toste, non è il massimo.

Attenzione però! Questo non significa che possiamo fare quello che vogliamo. Difatti dobbiamo sempre rispettare il Codice Della Strada, che dobbiamo conoscere a menadito. In ogni caso a volte le multe possono risultarci assurde e farci gridare persino allo scandalo. Se ne parla sia al bar che sui Social, che sono diventati ormai una grandissima vetrina per tutti quanti, non solo per i vip.

Fatto sta che dobbiamo in linea generale pagarle se non vogliamo trovarci in guai seri, oltre che dover poi sborsare persino cifre più alte. Chiaramente c’è anche da dire che le Forze dell’Ordine, nonostante l’immenso scrupolo con il quale fanno il loro lavoro, possono comunque compiere degli errori, essendo pur sempre delle persone.

Multa, tempi burocratici e possibili errori

Oltre a ciò c’è da mettere metaforicamente parlando su un piatto d’argento la questione della burocrazia, che a volte in Italia non è il massimo e ha le sue tempistiche, che spesso sono lunghe e decisamente estenuanti. Possiamo tuttavia dire che il mix dei due aspetti c’entra e non poco con il motivo per cui non dovrete pagare la multa.

Vi abbiamo parlato di una lista che è fondamentale conoscere per sapere se dovete pagare oppure no una multa. Ora starete sognando e incrociando le dita, sperando che anche voi sarete fra questi fortunati. Molte volte ne becchiamo una bella salta perché andiamo un po’ troppo veloci e non badiamo alla presenza di un autovelox, che è uno dei nostri peggiori nemici. E così “il salasso” arriva, ma non sempre in tempo. In che senso?

Quando e perché non va pagata

Facciamo ora un piccolo passo indietro. Se avete fatto i furbi con l’autovelox la multa è inevitabile. Fatto sta che essa non può essere fatta recapitare a caso, ma deve rispettare un limite di tempo. Difatti secondo l’articolo 142 del Cds la Pubblica Amministrazione ha un limite di 90 giorni per far arrivare l’avviso di notifica all’indirizzo di residenza o di domicilio, non di chi è alla guida ma del proprietario del veicolo.

Se notate che la data riportata sulla contravvenzione supera questo limite, non dovete pagarla. In ogni caso, prima di non farlo chiedete sempre una consulenza a chi di dovere, onde evitare di non andare nei pasticci. Ci sono già comunque stati alcuni casi in cui il giudice ha invitato i riceventi della multa a non pagarla, annullandola proprio per il motivo poco fa spiegato.