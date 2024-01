Sogni di diventare dirigente scolastico? Arriva la svolta in Italia | in arrivo 587 posti, basta la laurea

Aperto un nuovo bando di concorso per i dirigenti scolastici in quasi tutte le Regioni di Italia: ecco come partecipare alle selezioni.

La piattaforma InPa ha caricato il bando del concorso per dirigenti scolastici con tutti i dettagli e i requisiti per l’accoglimento delle domande.

Sono 587 i posti offerti ai docenti che aspirano alla posizione di presidi nei vari istituti in cui il ruolo è ad oggi vacante, ed essi avranno a disposizione solo pochi giorni di tempo per presentare le richieste in via esclusivamente telematica.

La procedura del concorso nazionale prevede un reclutamento in base ad alcuni parametri, come titoli ed esami sostenuti dei richiedenti, e le domande dovranno pervenire al portale entro e non oltre il 17 gennaio 2024.

Non tutti i docenti potranno però accedere al bando: di seguito tutti i dettagli dell’iniziativa.

Concorso per dirigenti scolastici 2024: i requisiti

I partecipanti al concorso devono essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato come personale docente o educativo negli istituti scolastici statali. Essi dovranno inoltre dimostrare il possesso di una laurea magistrale o specialistica, oppure un diploma di laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti al DM n. 509/1999, diploma accademico di II livello delle istituzioni dell’alta formazione artistica o diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. I richiedenti devono inoltre avere all’attivo almeno 5 anni di servizio, e i requisiti generali per lavorare nella Pubblica Amministrazione.

L’anno 2023/2024, però, non viene calcolato ai fini del raggiungimento di tale requisito: è necessario quindi aver maturato esperienza pregressa. I 587 posti sono suddivisi nelle sedi vacanti di quasi tutte le Regioni italiane, nella fattispecie in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Come inoltrare la domanda

Gli interessati possono presentare domanda entro il 17 gennaio tramite il portale unico del reclutamento, oppure sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

Essi devono essere però abilitati al servizio “Istanza online”, oppure essere in possesso delle credenziali Spid, della Carta di Identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi. Il bando specifica inoltre che i richiedenti dovranno conferire un contributo di 15 euro per il pagamento del bollettino emesso dal sistema “Pago in rete”. In caso di accoglimento, gli aspiranti dirigenti scolastici dovranno poi sostenere una prova preselettiva di 75 minuti, una prova scritta di 180 minuti con 5 quesiti a risposta aperta e un ulteriore esame orale della durata di 30 minuti per valutare la conoscenza della lingua inglese e del ramo informatico.