Non hai rinnovato la patente? Potrebbe esserti ritirata all’istante | Rischi anche una multa salatissima

Attenzione al rinnovo tempestivo della patente: se ritardi ad aggiornare il documenti rischi il ritiro e una sanzione molto onerosa.

Si sa, la routine quotidiana talvolta può farci sentire oppressi dai pensieri e dalle preoccupazioni, e accade di tralasciare inavvertitamente alcune incombenze decisamente prioritarie.

Alzi la mano, ad esempio, chi non si è mai dimenticato di pagare una bolletta o di lasciare a casa la provvidenziale lista della spesa: le distrazioni sono una casistica all’ordine del giorno, e ci ricordano che siamo umani e suscettibili a errori e gaffe.

Talvolta, però, alcune dimenticanze possono rivelarsi davvero deleterie, e questo è il caso del mancato rinnovo della patente. La data fissata per l’aggiornamento è solitamente stampigliata sul documento stesso, ma molti conducenti rimandano fino all’ultimo la visita presso l’autoscuola di riferimento, e finiscono per dimenticarsene completamente.

Che accade, allora, in questi casi? Scopriamolo nel prossimo paragrafo!

Mancato rinnovo della patente: tutte le conseguenze

Innanzitutto ricordiamo che la patente ha diversi cicli di rinnovo: dai 18 ai 50 anni dev’essere infatti aggiornata ogni 10 anni, soglia che scende a 5 dai 51 ai 70 anni di età. Dai 71 agli 80 anni, poi, la patente va rinnovata ogni 3 anni, e per gli over 80 la procedura deve essere effettuata biennalmente.

I documenti da presentare tassativamente sono la carta di identità, il codice fiscale, la patente di guida scaduta (o con scadenza a breve), la ricevuta di pagamento di 26,20 euro e 1 fototessera recente. In caso di patologie a carico della vista, inoltre, è necessario fornire anche le certificazioni inerenti e gli occhiali da vista. La nuova patente verrà spedita a casa e dovrà essere pagata in contrassegno al postino al momento della consegna; il costo per il ritiro del documento ammonta a 6,80 euro. Veniamo ora alle sanzioni in caso si venga fermati dalle Forze dell’Ordine con la patente scaduta: il guidatore disattento può essere sanzionato con una multa che va da 155 euro a 624 euro, ma non è prevista la decurtazione automatica di punti. È possibile però che il punteggio venga azzerato qualora sussista la certezza che il conducente abbia perso gli essenziali requisiti psichici e fisici.

Patente scaduta: cosa accade in caso di incidente

In caso di sinistro avvenuto mentre il guidatore viaggiava con il documento scaduto, la relativa assicurazione sarebbe costretta a pagare i danni causati a terzi.

Attenzione, però: tale assicurazione potrebbe in seguito rivalersi sull’assicurato, chiedendogli di corrispondere di sua tasca la somma dei danni pagati.