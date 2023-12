Se possiedi questa moneta in casa potresti diventare ricco | Vale più di 12 mila euro

Se possiedi in casa questa moneta puoi diventare ricco. Difatti oggi vale una fortuna. Controlla bene dappertutto.

Oggigiorno i collezionisti di tutto il mondo stupiscono a gogo con le loro richieste, guardando soprattutto al passato più prossimo. Gli amanti delle monete, in primis delle lire, pullulano ormai come funghi su un prato erboso dopo una giornata di pioggia. Quando nel 2002 è arrivato l’euro, che ha sconvolto le nostre vite, in tanti hanno storto il naso e hanno conservato nella famose cassettine di metallo, le vecchie lire.

Alcuni poi le hanno nascoste in altre cassettine o poste in soffitta, cantina e in garage. Con il passare degli anni figli e nipoti, nel sistemare le case proprie e altrui, le hanno trovate, pulite e conservate e loro volta. Altri invece se ne sono privati. Il che è un vero peccato perché fanno parte della nostra storia. C’è anche chi le ha comperate da costoro per rivenderle nei vecchi mercatini di antiquariato.

Se alcune monetine dal punto di vista economico per i collezionisti, hanno poco valore, altre invece ne hanno uno inestimabile. Una in particolare vi farebbe ottenere in men che non si dica 12mila euro. Parliamo chiaramente di una cifra considerevole e nel caso possiamo riceverla, da etichettare come una manna dal cielo, visto il periodo di crisi, sia economica che sociale, che serpeggia nel nostro Paese.

Una moneta che oggi potrebbe valere una fortuna

Chiaramente più ne abbiamo meglio è. Inoltre la somma che possiamo ottenere è più cospicua anche grazie al loro stato di conservazione che va preso ben in considerazione. Ricordiamoci che i veri collezionisti notano sempre anche quello. Veniamo alla famosa monetina che potrebbe rendervi più ricchi in un battito di ciglia.

Parliamo delle 500 £ ma non di una qualunque. Intanto potete incominciare a sognare e chiedervi se possedete quella che vale oro oppure no. Tuttavia non buttatela comunque perché un domani potrebbe valere comunque dei bei soldini. Siete pronti a scoprire quale modello potrà permettervi di creare una svolta nel vostro conto corrente?

Si tratta di un particolare taglio di 500£

Si tratta delle 500 lire Caravelle che è stata stimata a 12.000€ sul Web. Tuttavia per arrivare a tale cifre dove possedere delle caratteristiche. Deve essere stata coniata nel 1957, rappresentare la versione prova ed essere stata conservata in buone, se non addirittura ottime condizioni. Del 1957 ne esistono circa 2200 esemplari.

Tuttavia online possiamo trovarle tante degne del compenso della cifra di 10.000€, visto che alla voce conservazione, reputano il giudizio di buono ma non appunto di ottimo. Se poi possedete altre 500 lire Caravelle ma di annate diverse, sappiate che quelle tra il 1958 e il 2000 potrebbero valere tra i 10 e i 60 euro. Tuttavia anche qui la cifra di compenso varia a seconda del loro stato di conservazione.