Paghi soltanto 10 centesimi al supermercato e il vetro dell’auto non si gela più: altro che antigelo | Il prodotto che ti cambia la vita

Parabrezza dell’auto mai più congelato. Il rimedio lo trovi a soli 10 centesimi al supermercato.

Col grande freddo che ha invaso ormai tutta la penisola anche al Sud, il gelo si è fatto fortemente sentire. Se quando ci troviamo all’interno delle nostre case possiamo riscaldarci, non solo gustandoci bevande e pietanze calde e avvolgendoci in morbide coperte, ma anche azionando il riscaldamento, quando siamo all’esterno oltre che vestirci pesante, molto altro non possiamo fare.

La nostra auto poi soffre tantissimo di sbalzi termici, soprattutto se repentini. E ciò vale sia per il caldo che per il freddo ed è per tale motivo che gli esperti ci sconsigliano di lasciarla all’aperto senza protezione. Sarebbe infatti d’uopo parcheggiarla in garage anche per proteggerla dai danni atmosferici.

Basta pensare alla terribile grandinata dell’estate 2023 che, a causa della grandine scesa grossa come palline da tennis, ha distrutto la carrozzeria di tantissimi veicoli. Inoltre il freddo e il temutissimo gelo sono nemici dei motori e dei vetri, che sono parecchio delicati. Fatto sta che può capitare che, quando la mattina usciamo di casa per le nostre commissioni o per andare a lavoro, troviamo il parabrezza del nostro veicolo completamente gelato.

Il problema dei vetri appannati

Chiaramente con lui in tali condizioni non possiamo metterci alla guida, visto che la visuale sarebbe ostacolata. Siamo costretti a sgelarlo che non è un’impresa né facile né veloce. Tra l’altro ricordiamoci che il ghiaccio può anche tagliarci, quindi andiamoci cauti. Oltre che utilizzare prodotti chimici che troviamo al supermercato, come gli antigelo, possiamo puntare a un rimedio low cost e naturale.

Di certo lo avremo a disposizione nelle nostre cucine, visto che è sfruttatissimo per rendere più speciali le nostre ricette salate, sia per i primi che i secondi. Parliamo di un mitico insaporitore disponibile in tutti i periodi dell’anno. Costa pochissimo ed è anche per tale motivo che è molto sfruttato. Lo trovate in vendita a soli 10 centesimi. Di chi parliamo?

La cipolla, ottimo sbrinatore

Della cipolla. Per mettere in atto il trucchetto ve ne basterà mezza. Dovrete sfregarne metà sul vetro principale, su quelli laterali e sugli specchietti. Questo rimedio è da applicare prima che si formi il ghiaccio, memori del famoso detto che sia meglio prevenire che curare. Dunque la sera, tornando a casa, applicatelo subito.

In questa maniera si creerà una patina protettiva che proteggerà i vetri dall’appannamento. Se non volete usare la cipolla, potete anche sfruttare una patata e agire nella stessa modalità. In ogni caso consigliamo caldamente, sempre se la lasciate all’aperto, di proteggere la vostra auto con un telo antigelo.