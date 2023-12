Non devi più installarle: catene da neve addio per sempre | La normativa ha accettato il compromesso, basta questo aggeggino

Da oggi esiste un’alternativa pratica ed economica alle catene da neve: compatto e facile da montare, questo escamotage ti cambia la vita.

Quando le temperature crollano, molto spesso il manto stradale viene ricoperto da nevischio e lastre di ghiaccio, condizioni che rendono la marcia proibitiva alle vetture che vi transitano.

Per tale ragione il Codice della Strada ha preventivamente imposto l’obbligo di tenere le catene da neve a bordo della propria vettura dal 15 novembre al 15 aprile compresi, normativa che si estende a tutti i veicoli a 4 ruote, pena salate sanzioni per i rispettivi conducenti.

Il guidatore che si ritrovi sprovvisto di tali dispositivi rischia infatti una multa fino a 335 euro, oltre che mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Il prezzo di un set di catene da neve si aggira invece tra i 140 euro e i 180 euro, a seconda del modello prescelto e dalle prestazioni da esso fornite. Nella maggior parte dei casi, però, oltre all’oneroso investimento, il conducente deve anche affrontare un certosino lavoro di montaggio, al fine di fissare in modo stabile e sicuro i dispositivi alle ruote dell’auto. Da oggi, però, è possibile bypassare l’obbligo delle canoniche catene da neve puntando su un altro tipo di investimento: hai mai sentito parlare delle catene in plastica made in USA?

Addio catene da neve in metallo: l’innovazione arriva dagli States

Le case produttrici statunitensi hanno ideato un dispositivo pratico, leggero e sicuro che permette ai guidatori di condurre il proprio veicolo sui fondi innevati e ghiacciati in totale sicurezza. Le nuove catene in plastica risultano assai maneggevoli e facili da montare alle 4 ruote; sono inoltre meno impattanti per l’ambiente e assai più economiche, rispetto a quelle in metallo solitamente impiegate in Italia.

Le catene di nuova generazione sono composte da fascette in plastica riutilizzabili che implementano l’aderenza della gomma all’asfalto sia in caso di ghiaccio e nevischio, che sui manti stradali fangosi e scivolosi. A differenza dei dispositivi in metallo, i copri-gomma in plastica vantano un prezzo assai più abbordabile: circa 18 euro per ogni ruota, per un totale di 72 euro, ovvero la metà dell’investimento minimo richiesto per le catene in metallo.

Catene in plastica: cosa prevede la normativa italiana

Sebbene le catene in plastica siano ormai uno dei dispositivi più diffusi negli USA, il loro utilizzo in Italia non è ancora stato completamente sdoganato.

Consigliamo quindi di richiedere informazioni presso i Comuni delle località che intendi visitare, e in cui si renderà necessario montare le catene sul mezzo. Per quanto riguarda l’acquisto, invece, puoi facilmente reperirle online sui principali portali di shopping!