Hai trovato un lucchetto sulla maniglia dell’auto? Quello che nasconde è terribile | Chiama subito la polizia

Hai trovato un lucchetto sulla maniglia della tua auto? Attento! Chiama subito la Polizia!

La crisi, sia economica sia sociale, imperversa ancora fortissima e spietata nel nostro Paese e i rincari, che hanno toccato tutti quanti i settori sono praticamente all’ordine del giorno. E che dire dei costi in bolletta? Sono pazzeschi. Molti hanno perso il lavoro o hanno visto paurosamente diminuire le ore lavorative.

Insomma, la situazione non è delle migliori. E nel contempo aumentano le truffe. Certo, viaggiano tantissimo sul Web e sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti. E poi ci sono ancora quei malviventi che puntano a fregarci con trucchetti manuali che ci spaventano tantissimo.

E uno di questi è quello del lucchetto. Sì, avete capito bene. Parliamo di un oggetto che possiamo reperire facilmente ovunque e che una volta chiuso con la chiave, se non la abbiamo a disposizione, non possiamo aprirlo tanto facilmente. Ed è per questo motivo che lo sfruttiamo in sacco quando parcheggiamo motorini e bicilette. Tuttavia, andiamo ora con il racconto della nuova truffa.

Hai trovato un lucchetto sull’auto? Chiama subito la Polizia!

Sei da poco uscito dall’ufficio dopo ore di tanto lavoro. Oppure hai appena fatto la spesa e stai per caricarla nella tua auto quando noti che c’è qualcosa non va. Tuttavia per notarlo ti sei dovuto avvicinare e pure di parecchio. In poche parole c’è un lucchetto sulla maniglia della portiera con la quale apri la macchina.

Chiaramente l’istinto ti indurrebbe a provare a toglierlo e a guardarti in giro. Non farlo, nemmeno usando un cacciavite. Potresti infatti non solo farti male ma rompere pure la portiera stessa. Piuttosto chiedi subito aiuto, chiamando la Polizia. No, non è uno scherzo. Se poi noti che lo hanno fatto anche ad altri, stai ancora più attento.

Come funziona la truffa

Può essere che trovi pure vicino al famoso lucchetto o sul parabrezza un biglietto con appuntato un numero da chiamare se vuoi che ti diano a chiave per aprirlo. Non abboccare! Conservalo e consegnalo alle Forze dell’ Ordine. Quel che ti è successo è qualcosa di molto grave e che si sta diffondendo nel nostro Paese a macchia d’olio.

E, nonostante ciò, pare che ancora oggi molte persone ci caschino e pure con tutte le scarpe. Ed è per questo motivo che molti Comuni stanno lanciando l’allarme parlandone in assemblee aperte alla cittadinanza o distribuendo volantini informativi al riguardo. Non mancano poi cartelli vicino a molti parcheggi pubblici che invitano sempre alla prudenza.