È nascosta nella tua manopola del forno e ti fa risparmiare tempo e fatica: questa funzione non la conosce nessuno ma esiste da anni

È nascosta nella manopola del forno e ti fa risparmiare tempo e stress. La manopola segreta da amare.

Il forno è la croce e nel contempo la delizia di ogni casalinga che si rispetti. Del resto non può farne a meno. Tanto meno che ora che siamo giunti al clou delle festività natalizie, è necessario azionarlo a gogo per cucinare tante pietanze che passano, e pure con una certa disinvoltura per la verità, dall’antipasto al dolce.

E stando acceso per tanto tempo, inutile negarlo, ci costa un botto in bolletta. Ergo ci prepariamo fin da ora a livello psicologico a riceverne belle toste fin dalle prossime settimane. Fatto sta che possiamo comunque cercare di risparmiare qualcosa pur usandolo. In primis evitiamo di alzare troppo i gradi, così come di dire sempre sì alla fase del preriscaldamento.

Usiamola solo se prettamente necessaria, altrimenti facciamone a meno. Quando cuciamo un alimento puntiamo sulla modalità di cottura ventilata che cuoce più velocemente e sfrutta una sola resistenza. Inoltre cuciamo una dietro l’altra le varie pietanze, senza spegnerlo. Infine, possiamo anche spegnerlo, lasciandolo chiuso, qualche minuto prima della cottura finale che avverrà comunque lasciandolo così.

È nascosta nella manopola del tuo forno, ti fa risparmiare tempo e fatica

Oltre a ciò per evitare di consumare inutilmente energia, possiamo utilizzare, quando chiaramente qualora fattibile, il microonde. Difatti è più rapido a cuocere. Altra dritta comunque valida è di staccare sempre dalla presa di corrente, così da eventuali ciabatte, il forno e i vari fornetti quando non li usiamo.

In questa maniera risparmieremo soldini. E per risparmiare invece tempo e fatica, che sono sempre molto importanti e allettanti, anche perché, come recita un famoso detto popolare, “il tempo è denaro”, possiamo, anzi, dobbiamo puntare su una manopola che è ben presente nel nostro forno. Siete pronti a scoprirla?

L’azione autopulente, una vera manna dal cielo

In poche parole si tratta di quella che vi permetterà di far scattare in men che non si dica la funzione di autopulizia! Sì, avete capito molto bene e, no, non vi stiamo affatto prendendo in giro! Muovendo essa il vostro caro elettrodomestico si pulirà da solo. In ogni caso non si tratta di un processo velocissimo e nei casi di una pulizia più dettagliata può durare anche qualche ora.

Tuttavia il risultato che otterrete sarà sorprendente. Voi non dovrete sostanzialmente muovere un dito e lui farà tutto da solo. Inutile non dovrete nemmeno spendere chissà quanti soldi nell’acquisto di prodotti per la sua pulizia e igienizzazione. Davvero niente male, vero? In ogni caso tale famosa manopola l’hanno in dotazione solo i forni più moderni e non quelli più datati.