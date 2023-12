Hai questo vecchio Nokia nel cassetto? È un miracolo: oggi vale uno sproposito (anche rotto) | Il tuo regalo di Natale

Se possiedi questo Nokia nel cassetto inizia ad esultare. Difatti vale una vera fortuna.

Oggigiorno nessuno di noi può fare a meno di uno smartphone e di vari dispositivi elettronici, nonché di un’ottima rete Wi-Fi per restare in contatto a tutte le ore del giorno e della notte con il vasto mondo del Web. Molti giovani e giovanissimi restano sconcertati quando i genitori mostrano loro modelli di cellulari che avevano molti anni fa e che per romanticismo hanno conservato nei loro cassetti.

Se vedete che fra di essi figura un modello in particolare cominciate a brindare dal momento che varrebbe una vera fortuna, Difatti oggi i collezionisti amano collezionare di tutto anche i cellulari. E se si tratta di uno considerato iconico la richiesta sale e pure a dismisura. Naturalmente una domanda è d’uopo, per qualche motivo resta così succulento?

Per via dei tasti extra tastiera e per il suo design, che è meraviglioso. Solitamente lo trovavamo di colore blu, ma grazie all’avvento di coloratissime cover che potevamo trovare in vendita in tantissimi negozi, ognuno poteva personalizzarlo come meglio poteva e credeva, anche a secondo il suo umore.

Un telefonino che oggi vale una fortuna in collezionismo

Per questo motivo piaceva un sacco anche ai ragazzi. Fatto sta che oggi, vista la grandissima richiesta, è pure riproposto per la vendita, che è disponibile in molte piattaforme online. Ovviamente se ne possedete uno ben conservato, senza graffi e pure funzionante, è il massimo. Pensate che potreste ricavarci anche 300€.

Chiaramente la cifra può ancora crescere e non di poco se avete a disposizione anche il suo caricabatterie originale e la confezione in buono stato. Siete ora pronti a scoprire di che modello stiamo parlando? Sì, è un Nokia, ma di quale nello specifico? Noi abbiamo dato molte informazioni al riguardo. Ergo in tanti avranno già “sparato” il suo nome.

Un Nokia di vecchia generazione

Sì è proprio lui, il famosissimo Nokia 3310, che tantissimi negli Anni ’90 e 2000 hanno tenuto in mano per chiamate e messaggi. Non appena uscito in commercio ha entusiasmato tutti per la sua forma arrotondata e smussata. Altre caratteristiche top erano l’ assenza di antenna esterna, nonché il perfetto rapporto tra dimensioni e peso.

Ci stava in una mano e pesava appena 133 g. Era dotato di una buona memoria ed era anche parecchio carino da vedere. Diciamo che ha fatto scuola e ha aperto le danze ai modelli più tecnologici e innovativi che poi si sono susseguiti dopo anche per quanto concerne altri marchi. Ed è per tale motivo che ancora oggi in tantissimi lo rimpiangono amaramente.