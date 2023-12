Questa banconota vale 5000 euro: se ce l’hai in casa vuol dire che sei ricchissimo | Segui questa indicazione precisa

Controlla ogni banconota che ti passa tra le mani: se trovi questi precisi riferimenti, hai trovato un piccolo tesoro!

Sebbene negli ultimi anni le carte elettroniche e le criptovalute abbia quasi soppiantato la libera circolazione dei contanti, le banconote cartacee rappresentano ancora uno dei metodi di pagamento prediletti dagli italiani.

Sin dalla sua entrata in vigore nel 1 gennaio del 2002, l’euro ha avuto un notevole impatto sulle tasche dei risparmiatori italiani, soprattutto a causa dell’arrotondamento in eccesso dei prezzi rispetto all’equivalente nelle vecchie lire.

La sua introduzione, inoltre, ha implicato l’inevitabile perdita di sovranità monetaria, con la Banca Centrale Europea che da anni influenza le decisioni sulla politica finanziaria.

In alcuni casi, però, le banconote colorate possono anche fruttare gradite sorprese ai loro detentori: alcuni esemplari in circolazione, infatti, sono considerati oro colato dai collezionisti e dagli appassionati. Per sapere se le tue banconote possono valerne fino a 5.000, passa al paragrafo successivo!

Come distinguere una banconota comune da una preziosa

Sappiamo che le banconote attualmente in circolo sono disponibili nei tagli da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro (queste ultime sono state però ritirate a gennaio 2019 per contrastare il riciclaggio di denaro), ma non tutte sono fedeli al loro valore nominale.

Alcune di esse, infatti, hanno al loro interno un dettaglio che le rende appetibili per i collezionisti, un particolare codice alfanumerico che indica il numero di serie del biglietto e le specifiche sulla sua stampa. Se tale stringa contiene numeri ripetuti e adiacenti, esiste la possibilità che la banconota rientri tra i pezzi rari e ricercati. Nel caso di codici con 5 cifre uguali e consecutive, abbiamo a che fare con una banconota non comune, statisticamente 1 o 2 su 2.000 biglietti stampati, mentre 6 cifre uguali aumentano il range a 1 o 2 banconote su 25.000, casistica che fa lievitare il loro valore. Un codice con 7 cifre identiche annuncia che la banconota esaminata è una su 200.000 biglietti, e ciò la rende ovviamente rarissima. Se infine vi sono 9 cifre uguali, è il caso di stappare lo champagne: siamo in presenza della mosca bianca su un milione di banconote stampate!

Come accertare il valore della banconota rara

Collezionisti, case d’aste specializzate ed esperti numismatici sono fonti affidabili per ottenere valutazioni accurate sulle banconote rare o introvabili. Alcuni Paesi possono avere anche organizzazioni numismatiche ufficiali o team di professionisti che forniscono consulenze sulla valutazione di monete e banconote.

Per ottenere un responso accurato, è consigliabile rivolgersi in ogni caso a fonti certificate, o partecipare a eventi dedicati alla collezione e alla vendita di monete e banconote rare.