Se ti becca la polizia rischi l’arresto immediato, non puoi farlo più | La nuova legge distrugge il sogno degli italiani

La legge Italia parla chiaro, se lo fai rischi davvero grosso: ecco di cosa si tratta

In un momento di profonda crisi, sia sociale che economica, che si fa sentire di certo molto nel nostro Paese, moltissime famiglie italiane, soprattutto quelle più numerose e con figli a carico, non sanno come arrivare a fine mese. Alcuni padri poi sono disperati perché non potendo pagare a stretto giro le rate del mutuo perderanno la casa coi propri cari.

Altri ancora rischiano lo sfratto perché incapaci di adempiere al pagamenti dell’affitto, Molti uomini e papà non sanno come pagare gli alimenti al coniuge, tanto che alcuni, come riporta la Cronaca, dormono in strada nella propria auto. La situazione non è piacevole per niente, anzi è piuttosto allarmante.

In altre situazioni la polizia scova persone alterate dall’alcol o dalle droghe profondamente addormentate nei loro veicoli. O addirittura “becca” altre profondamente infreddolite ancora dormienti che fanno le nanne in auto non loro. Le hanno rubate o semplicemente aperte solo per dormirci dentro non avendo altro riparo per la notte.

Dormire in Italia, è consentito o no?

Tuttavia può anche capitare a chi non ha gravi problemi, in seguito a un lungo viaggio, di dover fare un sonnellino all’interno del veicolo. Certo, non è comodissimo, ma a mali estremi, estremi rimedi. Tantissimi sui Social si chiedono se ciò è possibile e se, una volta scoperti, possiamo ricevere sonore multe. Altri ancora, profondamente spaventati, temono di andare eccessivamente contro la Legge e rischiare la reclusione.

Diciamo che c’è una grandissima confusione in merito e che sarebbe d’uopo chiarire tutti gli aspetti che sono ancora assai nebulosi. Di certo l’auto non è predisposta per sonnellini o lunghe dormite. Tuttavia sappiate che se vi trovate in Svizzera non potete in alcun modo pernottare in auto nei parcheggi pubblici, per non intralciare la sicurezza. E in Italia?

Cosa dice la Legge

Cominciamo col dire che i permessi possono variare da Regione a Comune singolo e che pertanto sia bene chiedere agli organi competenti prima di andare in guai seri. Tuttavia sarebbe opportuno non dormire in auto per due giorni di seguito perché potrebbe essere pericoloso per la nostra salute. Oltre a ciò la Legge non consente di farlo in parcheggi riservati ad attività commerciali. uffici o privati.

Vietatissimo poi farlo innanzi a cancelli, garage, dove c’è disposto un bel cartello di divieto. Inoltre in quelle strade dove in quella notte e mattinata è prevista una pulizia, non possiamo assolutamente farlo. Possiamo dunque parcheggiare e riposare in auto solo dove non c’è un divieto specifico. Tuttavia è sempre meglio contattare la Polizia Locale per ricevere più sicure informazioni al riguardo.