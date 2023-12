Devi obbligatoriamente attaccarlo al vetro della macchina: è scattato il nuovo obbligo a norma di legge | Se ti fermano è multa al 100%

Se sei un guidatore alle prime armi, devi necessariamente adempiere ad un obbligo tassativo: in caso contrario scattano multe salate.

Molti giovani non vedono l’ora di raggiungere i 18 anni di età per svariati motivi, non ultima la facoltà di poter finalmente decidere in completa autonomia circa il proprio destino professionale e privato.

Certo, anche mettersi alla guida di un’auto rappresenta una prospettiva a dir poco allettante: avere la facoltà di condurre un mezzo permette infatti di raggiungere location distanti, e di partecipare a eventi esclusivi con il partner o gli amici.

Per ottenere la licenza, però, occorre ovviamente frequentare un corso presso la scuola di guida più vicina, che formerà i giovani partecipanti sia con ore di pratica, che con lezioni teoriche in merito al Codice della Strada e alla conoscenza del proprio veicolo a 4 ruote.

In vista dell’esame finale molti aspiranti guidatori possono usufruire di una preziosa possibilità, quella di guidare un mezzo anche in assenza dell’istruttore, in modo da implementare la loro dimestichezza con l’automobile. Essi devono però rispettare alcune regole assolutamente basilari: scopriamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Le norme per i guidatori inesperti

Una volte che il futuro guidatore ha superato positivamente il test teorico, egli riceverà il famoso foglio rosa, un documento che attesta l’avvenuta formazione del frequentante e che gli consente di guidare un proprio mezzo, a patto che rispetti alcune condizioni.

In primis, la presenza costante di un istruttore di guida o di un guidatore esperto, che abbia la patente in corso di validità da almeno 10 anni. Ma non è tutto: l’accompagnatore non deve aver superato i 65 anni di età per ragioni di sicurezza. In secondo luogo, il guidatore in erba deve osservare tassativamente i limiti di velocità, e vi sono anche alcuni vincoli circa il numero di persone che egli può trasportare sulla propria vettura. Inutile dire, poi, che il suo tasso alcolemico deve essere assolutamente impeccabile e a prova di alcol-test. Infine, il conducente deve apporre un adesivo con su stampigliata la lettera P (che segnala, appunto, la presenza di un principiante al volante) sul lunotto posteriore, in modo da segnalare agli altri veicoli la sua scarsa esperienza in materia di guida.

L’adesivo per i neo-guidatori

L’adesivo deve essere assolutamente ben visibile agli altri guidatori e retroriflettente. Deve essere inoltre acquistato presso i rivenditori autorizzati; qualsiasi altra versione, ad esempio la produzione casalinga del cartello, infrange la normativa vigente.

La mancata esibizione della lettera P può fruttare al conducente inesperto una corposa sanzione di 85 euro, che fortunatamente non ha ulteriori implicazioni penali. Consigliamo perciò di rispettare pedissequamente quanto previsto dalla legge, anche in vista del raggiungimento dell’agognata patente di guida.