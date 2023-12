Chiamano dai call center, non dire mai questa precisa frase: stai dando il via libera per rubarti i soldi

Quando ti chiamano dai call center non dare mai queste informazioni belle precise. Se no ti rubano tutto quanto.

Con la grande e perpetua crisi, sia economica che sociale, che serpeggia tuttora in maniera violenta e prepotente pure nel nostro Paese non c’è da dormire sonni tranquilli. Tanto più che i rincari che hanno toccato tutti quanti i settori sono andati alle stelle e non accennano nemmeno minimamente di diminuire. E figuriamoci se lo fanno ora che siamo a un passo dal Natale!

E oltre a tutto ciò dobbiamo anche prestare attenzione alle truffe che ormai sono tantissime e che viaggiano soprattutto sul Web. Grazie al fatto che ormai siamo tutti assai tecnologici e possediamo almeno un profilo su tante piattaforme Social, i malviventi riescono a conoscerci molto bene e a capire come siamo, nonché comprendere i nostri interessi, i nostri spostamenti e persino il nostro tallone di Achille.

Ora poi siamo letteralmente subissati da telefonate, sia sul telefono fisso di casa che sul nostro telefonino, di chiamate che avvengono dai classici call center a tutte le ore del giorno per presentarci le migliore offerte possibili per quanto concerne le forniture di luce e gas, ma non solo. Molti parlano anche di linee Internet.

Se ti chiamano dai call center, non dare mai queste informazioni

In ogni caso noi non siamo tenuti a rispondere alla chiamata. Possiamo prima fare un controllo su Google per vedere se quel numero è stato già segnalato da altri come molesto e a quel punto bloccarlo senza pensarci due volte. Detto ciò qualora rispondessimo, non stiamoci troppo al telefono e soprattutto non diamo mai i nostri dati a degli sconosciuti.

Piuttosto ringraziamo con gentilezza per la chiamata e la proposta ma facciamo sapere che siamo già ok. Non intavoliamo grandi conversazioni e segniamoci in agenda i numeri che ci contattano per poi in tal caso chiedere maggiori verifiche a chi di dovere. E soprattutto non diamo mai a queste persone alcune informazioni. Altrimenti ci potranno rubare un sacco di soldi!

A che cosa prestare maggiore attenzione

In sostanza non dobbiamo mai dire il nostro nome e cognome, né tanto meno rivelare il nostro indirizzo per esteso. Altro gravissimo errore da non fare mai e poi mai è quello di dettare al telefono il nostro codice fiscale perché una volta che hanno quello possono sapere praticamente tutto di noi.

Lo stesso si può dire, e qui per tantissimo costituirà di certo una dura e per niente piacevole novità, il codice POD che è composto sia da lettere che da cifre e che troviamo posto nella nostra bolletta dell’energia e del gas. Difatti tramite esso si può conoscere alla veloce il nostro indirizzo di residenza. Pertanto, come si suol dire, ” occhio vivo”!