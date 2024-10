Pioggia di bonus per gli italiani, e non è nemmeno Natale: leggi tutto, ti arrivano i soldi sul conto e non devi far altro che firmare

Le novità che ti aspettano per il prossimo anno: tanti bonus e soldi in più. Tieniti informato, ti arriverà tutto sul conto.

Non è ancora Natale – anche se manca poco – eppure per moltissimi italiani stanno per arrivare graditissimi regali.

Una pioggia di bonus è prevista per il prossimo futuro. Il testo della Manovra 2025 è arrivato finalmente alla Camera.

Le novità riguardano diversi campi. I soldi in ballo sono molti, tra bonus e detrazioni.

Scopri se rientri nei fortunati e se anche a te arriveranno dei soldi direttamente sul conto.

Bonus: in arrivo tanti soldi

Come ogni fine anno gli italiani sono con il fiato sospeso in attesa di conoscere le nuove misure del Governo per i prossimi mesi. Manovre e Leggi di bilancio infatti solitamente vengono discusse tra novembre e dicembre, per diventare poi effettive da gennaio in poi.

Non poteva essere diverso questo 2024. La Manovra appena presentata alla Camera comprende diversi punti, che vanno dalle detrazioni ai contributi, fino ad arrivare ai bonus. Cosa ci aspetta?

Le novità che potrebbero riguardare anche te

Diversi saranno i bonus a sostegno delle famiglie. Per esempio il bonus bebè, che sarà riconosciuto per tutti i figli nati o adottati dal 1 gennaio. Una somma di 1000 euro erogata alle famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro annui. E sembra che questa misura si protrarrà anche nel 2026. Ancora presente il bonus asili nido di cui, come riporta Adnkronos: “Il ddl Bilancio prevede un incremento della spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e l’esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus. Inoltre le misure di supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido vengono estese alle famiglie con un solo figlio”.

Tra le novità ci sarà il bonus mamme lavoratrici che abbiano almeno 2 figli, e di cui usufruiranno anche le autonome. Il prossimo anno potranno ricevere un esonero parziale “contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario”. I requisiti sono avere almeno 2 figli, e spetterà l’esonero fino al compimento dei 10 anni del minore. Mente dal 2027 l’età si alza e arriva ai 18 anni. Ma ci sono anche tantissime altre novità che potrebbero riguardarti, resta informato.