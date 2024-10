Partite IVA, LOTTA ALL’EVASIONE: tra un mese scatta L’OBBLIGO dei pagamenti tracciabili I Senza Pos e registratore finisci nei guai con la legge

Lotta spietata all’evasione fiscale, ecco che arriva l’obbligo di pagamenti traducibili: devi avere il Pos se non vuoi degli importanti guai.

Lo Stato italiano ha deciso di condurre una lotta a spada tratta per quello che riguarda l’evasione fiscale. Purtroppo essa, ad oggi, continua ad essere uno dei maggior problemi nell’economia italiana, che per colpa dei furbetti rischia di essere ancora più compromessa.

Diversi i provvedimenti che negli anni sono stati adottati, al fine di evitare che i cittadini evasori, continuino a non pagare le tasse. Questo è il motivo che, ad esempio, ha portato all’arrivo della fattura elettronica e dello scontrino parlante.

L’ultima delle decisioni che sono state prese dal Governo e da coloro che sono esperti della nostra economia, è quella di semplificare i pagamenti con mezzi tracciabili.

Si ricorda a riguardo, la decisione di abbattere i costi per quello che riguarda le commissioni. Ma da questo momento ci saranno molti più obblighi per i cittadini.

Le regole cambiano per i possessori di Pos

Il Parlamento sta lavorando alla nuova legge di bilancio 2025. All’interno di essa è possibile consultare i nuovi obblighi, tanto per i contribuenti che provvedono ai pagamenti, quanto per quelli che devono riceverli. L’intento che si cerca di raggiungere è quello di riuscire ad contrastare efficacemente l’evasione ed è possibile ottenere buoni risultati solo incentivando l’utilizzo dei mezzi tracciabili. Questo succede già da diversi anni ma adesso si arriva alla stretta finale.

Procedere con forme di pagamento come le carte di debito o di credito, non solo permette di tutelare maggiormente il consumatore, ma in alcuni casi è indispensabile. Ecco quello che hanno deciso le alte sfere a riguardo.

Obbligo di provvedere con la carta o con mezzo diverso dai contanti

Si suppone che con il passare del tempo i soldi in contanti potrebbero letteralmente sparire. La nuova legge di bilancio sembra confermare questa strada. Andrà a rendere obbligatoria la tracciabilità delle spese e l’utilizzo del Pos. Per lo stesso motivo l’utilizzo di metodi di questo genere hanno subito cambiamenti negli ultimi mesi, tra una maggiore semplicità e la possibilità di non pagare elevate commissioni. Dal prossimo anno, quindi, occorrerà provvedere al pagamento con Pos, di alcune spese come quelle alberghiere, di somministrazione alimenti, spese di viaggio, per poter beneficiare delle deduzioni.

Ovviamente ci si riferisce ai pagamenti a cui devono provvedere coloro che sono titolari di partita IVA. Al contrario, se non provvederanno in tali termini, non si potrà beneficiare di deduzioni.