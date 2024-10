WhatsApp, addio ai numeri di cellulare: adesso funziona in un altro modo I Scoprilo e adattati subito, o non puoi messaggiare

A breve ci saranno grandi novità su WhatsApp con l’introduzione di una funzionalità specifica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tutti sono concordi nel dire che da quando è stato introdotto WhatsApp il modo di comunicare con il mondo intero è stato letteralmente stravolto. Per fortuna basta poco per ridurre le distanze geografiche e sentire le persone care più vicine nella propria quotidianità.

Eppure basta pensare che WhatsApp è nata da una semplice intuizione di due ex dipendenti della Yahoo dopo essere stati rifiutati dal team di Facebook. Hanno investito i loro risparmi per quest’idea senza immaginare che avrebbero rivoluzionato la vita di tutti.

Secondo il sito web Statista pare che siano due miliardi gli utenti di WhatsApp in tutto il mondo battendo in questo modo WeChat, Facebook Messenger e Telegram. Una grande soddisfazione per Facebook che nel 2014 ha annunciato di avere acquistato WhatsApp.

Proprio per andare incontro agli utenti social vengono introdotte periodicamente delle funzionalità sempre all’avanguardia. Quella recente sicuramente sarà apprezzata da chi non può fare a meno di questa chat. Ecco tutti i dettagli.

Nuova funzionalità di WhatsApp

Secondo quanto riportato sul sito multiplayer.it pare che sarà introdotta una novità che riguarda proprio la chat che ha stravolto in modo di comunicare negli ultimi anni. Andando nello specifico, si tratta di una funzionalità che offre maggiore sicurezza, una cosa molto importante soprattutto in un periodo in cui non bisogna mai fidarsi di niente e nessuno.

Infatti capita a tutti di ricevere dei messaggi da numeri che non sono registrati in rubrica e il contenuto riguarda proposte di guadagni economici. Se il prefisso non è quello italiano, allora bisogna immediatamente cancellare il messaggio e inserire il numero nella lista nera. Questa nuova funzionalità potrebbe fare al caso tuo.

Ecco tutti i dettagli sulle novità introdotte

In poche parole la novità consiste nell’introdurre un gestore di contatti integrato all’interno di WhatsApp. Cosa significa? Significa che i numeri verranno direttamente salvati sull’app in questione. Fino a poco tempo fa bisognava registrare il numero nella rubrica del telefono e poi facendo l’aggiornamento su WhatsApp era possibile aprire una chat con questo numero.

Adesso non sarà più un problema, ma questa nuova gestione dei contatti sarà disponibile prima su WhatsApp web e sull’app per Windows. Solo in un secondo momento verrà introdotta una tecnologia di archiviazione IPLS (Identify Proof Linked Storage) per salvare in totale sicurezza i numeri. Inoltre questa funzione darà la possibilità di usare WhatsApp senza dover condividere il numero di telefono. Ciò è stato pensato per migliorare la privacy degli utenti.