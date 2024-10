Halloween di coppia, quando lo scherzetto diventa un dolcetto di coppia: ravviva l’eros sotto le lenzuola con l’horror in maschera

Halloween è ormai prossimo. Approfitta della festa per divertirti con il partner, scegli un travestimento di coppia per ravvivare l’intesa.

Manca pochissimo alla notte più spaventosa che c’è. I bambini sono tutti pronti a mascherarsi da streghetta e mago, per girare di casa in casa a fare dolcetto o scherzetto.

Un’occasione per divertirsi è sempre ben accetta, anche se tradizionalmente non fa parte della nostra cultura. Si tratta comunque di un festeggiamento e un modo per stare assieme.

Perché allora non approfittare dell’occasione per ravvivare anche l’intesa con il partner? Travestirsi e “giocare” a essere qualcun altro può essere un modo per risvegliare l’eros.

Scegli il travestimento di coppia più adatto a te e preparati a fare faville a letto. Sarà una nottata indimenticabile.

Halloween di coppia: il travestimento per te

La prima idea da sfruttare è ovviamente quella della coppia più innamorata – e macabra – che c’è: Gomez e Morticia Addams. I più adatti per una serata romantica. Lui potrà indossare un semplice paio di pantaloni scuri con camicia bianca e papillon. E lei? Una bella parrucca nera e un vestito lungo dello stesso colore. E non può mancare il giusti make up: rossetto rosso e occhi bistrati di nero. Una rosa rossa darà il via alle danze.

Nella fantasia di molti reduci della commedia sexy all’italiana c’è poi la classica scena dell’infermiera ad alto tasso di erotismo, che puoi abbinare al dottore o anche all’ammalato, a scelta. Un camice bianco, un po’ di ketchup a simulare il sangue – siamo pur sempre ad Halloween – e qualche accessorio, e passerai la notte a farti visitare dalla tua personalissima infermiera e a dirle cosa ti fa male.

La notte è tutta per te

Una bella idea potrebbe essere anche quella di una delle coppie più famose del cinema ma in versione zombie, per adattarla all’occasione. Chi non ha danzato sulle note di Grease, imitando le movenze del sensualissimo John Travolta – Danny Zuko alla conquista della perfetta Olivia Newton-John – Sandy Olsson. Tutti in nero, possibilmente in pelle, e il volto sapientemente reso mortifero, e la serata danzante abbia inizio.

Infine un’altra coppia ad alto tasso di erotismo sarà quella composta dal classicissimo Conte Dracula con la sua bella Mina, almeno in una delle tante versioni della storia. Un mantello e il trucco adatto saranno abbastanza per mettere in scena una bella avventura di coppia, magari con tante candele a creare la giusta atmosfera. E se non hai voglia di acquistare i giusti outfit, puoi sempre affittarli per l’occasione. E l’anno prossimo cambiare coppia.