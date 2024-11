Bidet addio per sempre, sparisce dalle nostre case, ecco cosa lo sostituisce I Soluzione straordinaria e semplicissima: chissà quanti si adatteranno però

Il sanitario che più rimpiangiamo noi italiani quando ci troviamo all’estero: come si vive senza bidet? Giunge la risposta.

Il bidet è una prerogativa quasi solamente italiana: è impossibile nel nostro Paese trovare una casa in cui almeno uno dei bagni non presenti un bidet. Sembra, però, che la situazione stia cambiando.

Il problema del bidet risiede, infatti, nello spazio che questo occupa.

Siamo abituati a vivere in abitazioni sempre più piccole, in cui anche un solo metro quadro conta.

Ci viene, dunque, in soccorso la tecnologia. In questo caso per sostituire il bidet è disponibile una soluzione già diffusa altrove, che non ha ancora piantato radici in Italia: accadrà presto.

Bidet, non servirà più: risparmia spazio in questo modo

Per quanto il bidet sia considerato strettamente necessario dagli italiani, non è certo annoverato tra le soluzioni salva-spazio. Al suo posto potrebbe esservi un mobiletto da bagno, oppure si potrebbe acquistare a posizionarvi una doccia con una base di metratura più ampia. Si tratta, dunque, di una questione di priorità e di spazi a disposizione.

Le difficoltà nell’acquistare oggi una casa, infatti, sono molteplici: diversi i fattori in campo che vanno a inficiare sulla realizzazione di questo progetto. Basti pensare a inflazione o tassi di interesse, che possono influenzare negativamente la predisposizione dell’acquirente. Si tende, per risparmiare, ad acquistare o prendere in affitto abitazioni di piccola metratura. Alcuni le preferiscono, inoltre, anche perché più rapida da pulire, dato che è sempre più complicato trovare tempo per le faccende di casa. Ecco come tanti stanno risolvendo la mancanza di spazio per il bidet.

Sanitari, basta giocare a tetris: come sostituire il bidet

La soluzione ideale per la sostituzione di un intero sanitario è già presente da tempo e parliamo dell’idroscopino. L’idroscopino è una piccola doccia posizionata vicinissimo al WC a circa 50 o 70 cm da terra. Il “doccino” assume le medesime funzioni del bidet, senza occupare tanto spazio. Può, inoltre, essere anche utilizzato per pulire il WC stesso.

Anche se questa soluzione era già presente, negli ultimi tempi è stata assai migliorata dal punto di vista tecnologico. Ad esempio, dal punto di vista estetico, è stato migliorato con l’introduzione di alcuni modelli a scomparsa. Ancora più di recente, sono presenti sul mercato dei modelli che possono essere installati anche da non professionisti: basterà agganciarli al WC. In Italia vige ancora un certo scetticismo, ma è probabile che questo possa essere sorpassato dalla razionalità.