Risparmia dieci euro al giorno: puoi farlo, è semplice e non rinunci a nulla, basta seguire il METODO

Una strategia facile da applicare per risparmiare dieci euro al giorno, a fine mese sono tantissimi soldi: spendili sapientemente.

Sono tante le spese a cui potremmo fare a meno. Diverse abitudini dispendiose potrebbero essere facilmente tagliate, ma oggi presentiamo un metodo di risparmio che non prevede alcun sacrificio.

Grazie a questa procedura risparmierai ben 10 euro al giorno.

Si tratta di denaro che potrà, quindi, essere investito in progetti futuri o speso per viaggiare.

Basterà adottare questa strategia: non serve rinunciare ai propri vizi, basta tenere sempre un occhio al portafoglio. Si tratta di uno dei metodi di risparmio più noti, ma pochi lo adottano.

Metodo di risparmio: questo lo ha progettato una senatrice

Ci stiamo riferendo al metodo Warren. Si tratta di una strategia pensata per risparmiare soldi grazie alla pianificazione dell’utilizzo della somma che si ha a disposizione. Nello specifico, le proprie entrate dovranno essere divise in tre parti.

Nessun conto complicato, dunque: ogni parte è destinata ad assolvere una precisa funzione, e la pianificazione aiuta chi vuole risparmiare a non ritrovarsi ad aver speso una somma che sia para alle entrate, o, persino, superiore. Questa può essere anche una semplice strategia per mantenere sotto controllo il proprio bilancio, ma se davvero vogliamo risparmiare una precisa percentuale delle nostre entrate deve essere destinata all’accumulo, vediamo quale.

Una percentuale per risparmi e investimenti: ecco come finanziare i tuoi progetti

Il metodo Warren, come accennato, è stato progettato niente di meno che dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren. La procedura per il risparmio facile prevede la divisione in tre parti delle entrate. La divisione sarà da disporsi come segue: il 50% delle entrate devono essere destinate alle spese essenziali, come l’affitto, le bollette o la spesa; il 30% può essere impostato per coprire spese secondarie, come regali, viaggi e simili. Infine, la percentuale che più ci interessa, è quella dedicata a risparmi e investimenti.

Quest’ultima deve essere del 20%. Nel caso in cui si riesca a mantenere questo 20% per tutti i mesi, si arriverà ad avere una somma consistente di risparmi, tenendo da parte 10 euro al giorno. In oriente è diffuso anche un altro metodo, quello del libro kakebo: questa strategia di controllo delle spese si sta diffondendo a macchia d’olio anche in Occidente. Si tratta di un metodo che permette risparmiare una somma progressivamente più cospicua nel tempo, con la possibilità di raggiungere anche somme abbastanza consistenti.