“Siamo costretti a ritirare l’auto dal mercato”: controlla immediatamente il tuo numero di telaio | Il pericolo è enorme per 2 milioni di macchine

Auto elettriche, puoi dirgli ciao ciao con la manina. Se le possiedi devi prepararti a salutarle e pure alla veloce.

In un mondo che va sempre più di fretta e dove il progresso e il profitto, così come il marketing, regnano sovrani, è davvero difficile restare al passo coi tempi. Le mode in ogni settore cambiano repentinamente e non si fa in tempo a conoscerne una e farla propria che già non c’è più ed è diventata demodé.

Se è vero che oggi va forte il vintage, che è sempre chic per abbigliamento e mobilia, lo stesso non si può dire però per i motori e le auto. Certo, alcune sono bellissime da ammirare in mostre o gare particolari, come la Millemiglia, che entrata nella storia e apprezzata in tutto il mondo. Difatti per il bene della salute dell’ambiente, perché se lui è in forma di riflesso lo siamo anche noi che lo abitiamo, si cerca di inculcare nelle menti della persone una visione maggiormente green della vita e del mondo che ci circonda.

Dunque si sta facendo di tutto per indurre tutti quanti ad acquistare auto elettriche. Si è cercato di abbattere i costi e sia il Governo che molte Regioni hanno indetto sconti, Bonus e Super Bonus per incentivare le persone a fare acquisti in tale direzione. Altro problema da risolvere è quello delle colonnine di ricarica, ma pare che anche da questo punto di vista siamo ormai a buon punto.

Auto elettriche, se ne possiedi una, occhio!

Tra l’altro se volgiamo fare lunghi giri ci sono App che ci permettono di fare largo uso di esse durante il viaggio. Nei pressi di supermercati e benzinai, si trovano sovente aree apposite. Insomma, molti raccontano sui Social di riuscire a caricare la propria auto mentre fanno la spesa al supermercato con la famiglia.

Ora però tanti inizieranno a preoccuparsi e forse a sudare freddo. Difatti si parla di allarme per le auto elettriche. Se ne possiedi una, leggi molto bene e inizia subito a correre ai ripari, prima che sia tropPo tardi. Rischi di doverla salutare molto presto. Ecco che cosa sta accadendo nello specifico.

Autopilot ancora in sperimentazione

In poche parole, come avevamo accennato poco fa, si parla di super richiamo per oltre 2 milioni di auto elettriche. A quanto pare l’Autopilot va reso più sicuro per l’incolumità di chi guida ma anche dei passeggeri. A comunicare ciò, che è decisamente molto preoccupante è stata la Tesla.

Tuttavia tale richiamo, ed è doveroso sottolinearlo, è stato diramato negli USA. Adesso si lavora a spron battuto per potenziare come si deve i sistemi di monitoraggio dell’attenzione del conducente quando il già nominato Auotpilot o il Full Self Driving sono attivi. Ora si attendono comunicazioni aggiuntive e novità migliori a riguardo.