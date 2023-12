Rischi l’arresto fino a 6 mesi se non paghi subito questa multa | La legge non perdona

Non hai pagato una multa? Male, anzi malissimo, fallo subito o rischi anche la reclusione.

Di certo dove la crisi e i rincari la fanno da padrone, non c’è da spendere e spandere e nemmeno buttare i soldi dalla finestra. Se da un lato vale il mantra di risparmiare il più possibile, vale anche quello di cercare di rispettare il più possibile le regole al fine poi di non essere costretti a pagare multe che, in certi casi, possono essere molto salate.

E non dobbiamo neppure, una volta ricevute, cercare di fare i furbi del quartierino pensando di non pagarle. Certo, possiamo chiedere le rateizzazioni ma non possiamo credere di non pagare la sanzione. Tanto più che se non lo facciamo rischiamo grosso, considerato anche che le cifre potrebbero salire vertiginosamente. Inoltre potremmo in taluni casi rischiare la reclusione fino a sei mesi.

Le multe più toste si ricevono quando siamo a bordo della nostra automobile. In poche parole dobbiamo metterci in testa che è fondamentale seguire il codice della strada. E anche quando le strade sono belle libere ed è tarda notte, non possiamo comportarci come i padroni del mondo. Dobbiamo sempre rispettare le regole, anche per la nostra incolumità e quella altrui.

Non hai pagato la multa! Male, fallo subito!

Detto ciò, quando si riceve la notifica di una multa, che avviene antro 90 giorni, bisogna darsi una mossa per pagarla. Da allora abbiamo 60 giorni per farlo. E anche se pensiamo di lasciarla in giacenza presso l’ufficio postale a lungo facendo i finti tonti, beh, sbagliamo di grosso. Difatti, dopo 10 giorni che sta in giacenza, la notifica della multa sarà considerata come ricevuta.

Chiaramente più si aspetta e peggio è, anche perché poi si può andare incontro agli interessi di mora. Tanto più che poi possono anche subentrare le azioni legali, che non sono mai il massimo. Oltre a ciò potrebbe pure arrivare il fermo amministrativo della nostra auto, che potrebbe andare sotto sequestro. E poi possiamo anche rischiare la perdita dei punti dalla patente, con rischio di perdita della stessa se siamo messi già male in tale direzione.

Che cosa rischiamo

Tuttavia in tantissimi si stanno chiedono sui Social, che sono diventati una grande vetrina per tutti quanti, se si rischia davvero la galera. Fino a un po’ di tempo fa sì, anche per 6 mesi come già detto. Oggi non è più così. Difatti chi non paga una sanzione pecuniaria, irrogata con provvedimento giudiziale, compreso pure il decreto penale di condanna, non rischia più la galera.

In ogni caso questo non significa che possiamo fare i furbi. Tantopiù che bisogna vedere i motivi per cui abbiamo ricevuto tale sanzione e soprattutto se per via della nostra scorrettezza siamo stati la causa di incidenti o tamponamenti, che hanno a loro volta portato alla lesione di altre persone o alla loro morte. Insomma, bisogna sempre poi analizzare caso per caso e mia e poi mai fare i furbi. In quel caso è ovvio che potremmo davvero finire in carcere con ben altre accuse.