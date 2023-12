Re Carlo d’Inghilterra e la disgustosa scelta della “carta igienica”: lo fa da anni, a Buckingham Palace sono ancora scandalizzati

Il reggente d’Inghilterra Carlo III ha delle abitudini personali a dir poco opinabili: le rivelazioni fanno scalpore.

Dopo una vita intera trascorsa all’ombra dell’indimenticata Regina Elisabetta II, finalmente Carlo III si gode lo status di Re accanto alla storica compagna Camilla, a cui è rimasto legato per molti anni nonostante il matrimonio con Diana Spencer.

Il sovrano ad oggi deve fronteggiare le questioni più dirimenti che coinvolgono il popolo inglese, e al contempo cerca di mantenere inalterata la propria immagine, nonostante i frequenti tafferugli con il figlio ribelle Harry.

Quest’ultimo ha infatti dato in pasto alla stampa mondiale il suo libro autobiografico “Spare”, in cui racconta numerosi retroscena circa la sua infanzia e mina inoltre la parvenza sobria e inattaccabile dei Windsor.

Ma Carlo III non deve temere solamente le ingerenze dell’inquieto rampollo, da anni di stanza a Montecito, in California. Il sovrano è stato anche esposto da alcuni ex collaboratori di Buckingham Palace, le cui rivelazioni hanno regalato ai sudditi succosi pettegolezzi circa le abitudini personali del reggente… Scelta della carta igienica compresa!

Carlo III e i vezzi di un monarca

Solitamente compunto e formale, Carlo III in passato ha ottenuto un riconoscimento a dir poco spassoso dal gruppo parlamentare trasversale degli amici della birra. Forte del suo motto “The pub is the hub“, l’allora principe si è sempre fatto promotore dei ristoranti rurali nelle campagne britanniche, e nel 2002 è stato nominato “Bevitore di birra dell’anno”. Questo titolo gli ha fruttato ovviamente il nomignolo “Prince of Ales” da parte della stampa britannica e mondiale, storpiatura del più decoroso “Prince of Wales”.

Nel documentario di Amazon “Serving the Royals: Inside the firm”, inoltre, alcuni insiders di Buckingham Palace hanno divulgato alcune abitudini decisamente curiose dell’anziano Re. A partire dalla sua routine mattutina: Carlo III esige infatti che il suo pigiama venga rigorosamente stirato dai propri attendenti, così come le stringhe delle sue scarpe. Il sovrano, inoltre, non rinuncia mai ad un distensivo bagno in vasca; essa dev’essere però riempita solo per metà di acqua tiepida, ed il tappo girato sempre sullo stesso lato. Le manie di Carlo III lo seguono anche nelle sue numerose trasferte: egli porta sempre con sé alcuni oggetti personali, come le sue posate di argento e ben 8 tipi di miele diverso. La scrittrice Tina Brown ha scovato ben altre stranezze, e le ha elencate nel suo libro “The Palace papers – Inside the House of Windsor”: una di esse riguarda proprio le preferenze di Carlo per la carta igienica!

Carlo e la sua mania per la carta igienica

Nei suoi frequenti viaggi Carlo III non trascura il proprio comfort personale, e porta invariabilmente con sé il suo letto ortopedico, l’asse del suo WC e due quadri che raffigurano la campagna scozzese.

Il sovrano, inoltre, si procura sempre una corposa scorta della sua carta igienica preferita: non sia mai che ne sia sprovvisto in caso di necessità!