Multa fino a 340 euro: italiani in ginocchio | Stanno arrivando le lettere a casa

Pedaggi autostradali, attento a fare il furbo e a non pagarli. Rischi una multa fino a 344€.

Nonostante la crisi, sia economica che sociale, che serpeggia maligna anche nel nostro Paese e i continui e pressanti rincari, non si rinuncia a viaggiare e a spostarsi per festeggiare le festività varie e incontrare parenti o amici. Tuttavia alcune volte è necessario farlo per motivi di lavoro o di studio.

Fatto sta che se scegliamo di muoverci con la nostra auto, dovremo metterci fin da subito in testa che sarebbe d’uopo fare il pieno, dal momento che quando si compiono lunghe tratte, si consuma molto di benzina. Certo non è facile, visto che i costi del carburante sono andati alle stelle.

Se poi si opta, per il tragitto scelto, di servirci di una strada che prevede il pagamento di pedaggio, dobbiamo segnalare anche quello nella lista dei costi di viaggio. Inoltre vi ricordiamo che non possiamo non considerarlo, dato che qualora facessimo i furbi, rischieremmo grosso. Difatti difficilmente non rimarremo scoperti e a quel punto dovremo sborsare una bella cifra.

Pedaggio, attenzione alle strade che si sceglie

Non parliamo di quella che non abbiamo pagato per il famoso pedaggio, ma di una notevolmente superiore. In poche parole ci arriverà a casa una salatissima multa, che in questo periodo sarebbe proprio da evitare come la peste. Tantopiù che, come si suol dire, il gioco non vale la candela, dato che poi dovremo pagare una cifra a dir poco spropositata.

In certi casi 10 volte di più di quella prevista dal pedaggio stesso. Insomma, non c’è da scherzare e se proprio non vogliamo pagare, non utilizziamo strade a pedaggio. Certo, questo può costarci chilometri in più da percorrere e più tempo per raggiungere la meta, e ciò si può anche tradurre in benzina in più. Tuttavia, fatti i doverosi conti, facciamo la scelta per noi più conveniente.

Che cosa succede in caso di pedaggio non pagato

Ribadendo il fatto che se non paghiamo il pedaggio andremo incontro a una super multa. In poche parole saremo costretti comunque a pagare e se non lo faremo entro 15 giorni dal transito, riceveremo pure un sollecito con tanto di spese di accertamento. Se nonostante ciò il credito non sarà ancora saldato, verrà recuperato in maniera forzosa, con l’aggravio della spese di chi è in debito.

Gli atti poi potranno essere trasmessi alla polizia Stradale, che poi potrà attuare la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative. Il mancato pagamento porterà a una multa che può variare da 87 e 344€, oltre che alla decurtazione di ben due punti dalla patente. Tuttavia i costi dipendono da quanto tragitto avremo compiuto senza pagare il pedaggio.