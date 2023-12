Tieni l’auto in garage così? È illegale: dal 2018 pioggia di multe | Sta scoppiando un putiferio

Attenzione a tenere così la tua auto in garage. Da diversi anni a questa parte rischi grosso. Multe in arrivo.

In tempi di crisi sociale ed economica, oltre che di incessanti rincari, che hanno toccato tutti i settori, compreso quello alimentare, non c’è da spendere e spandere e buttare soldi nella spazzatura. Oltre che risparmiare il più possibile, vivendo una vita dignitosa, è bene cercare di prevenire invece che curare.

Insomma, sarebbe d’uopo correre ai ripari fin da subito e non aspettare che i guai ci vengono a cercare, già gli imprevisti sono continui e se non stoppiamo un problema sul nascere, poi non dobbiamo lamentarci di non sapere che pesci pigliare. Quando prendiamo la patente e decidiamo di comprare un auto, dobbiamo capire fin da subito che dovremo anche mantenerla.

Ciò andrà fatto anche pagando parecchio per tenerla in forma, ma se la tratteremo coi guanti poi ci sarà riconoscente, funzionando bene e non obbligandoci a spendere bei soldini per acquistarne subito una nuova. Gli esperti ci consigliano, se possediamo un garage, di parcheggiarla lì una volta che saremo giunti a casa e di non lasciarla nei parcheggi lontani e privi di protezione.

Auto “parcheggiata da tempo” in garage, occhio alle multe

Il primo motivo è perché potrebbe essere rubata, specie se si tratta di un modello appetito dai ladri, in secundis perché il maltempo, come piogge e/o grandini spesse, potrebbero rovinarla in maniera molto grave. Oltre a ciò il freddo, così come il caldo eccessivo non sono grandi amici del nostro veicolo. Resta comunque il consiglio super valido, soprattutto se compiamo un lungo viaggio e/o se l’auto non è giovane, far compiere un bel controllo.

Intendiamo che a farlo deve farlo il nostro meccanico di fiducia, prima di partire, Tuttavia, se non vogliamo buttare dei soldi e maledire in qualche maniera la nostra auto parcheggiata nel garage, non facciamo i furbi. Anche perché tale furbata potrebbe costarci assai cara. Diciamo pure che potrebbe arrivarci una super multa, capace di farci girare la testa. Ecco il motivo.

L’assicurazione va pagata sempre!

In poche parole, se utilizzi un’auto non tua e le tieni in garage, non significa che non devi far finta di nulla, riguardo al pagamento dell’assicurazione trimestrale. Lo stesso vale per le motociclette. In parole povere devono sempre essere coperte da assicurazione. Prima non era così, ma lo è dal 2018.

Ovviamente questi veicoli devono essere riconosciuti idonei a livello di circolazione, anche se magari messi in sosta da tempo. Sta di fatto che ora ciò ha fatto scattare la mosca la naso ai più e sui Social è scoppiato un vero e proprio Caos, visto che in tanti non ne erano a conoscenza e che quindi soltanto ora stiano cercando di correre ai riapri, onde evitare l’arrivo di pesantissime sanzioni.