Multa da 3400€ per infrazione del codice della strada: stanno stirando tutti | Hai fatto un danno enorme e non ti sei accorto

Multa super salata, della bellezza di 3400€ se compi questa infrazione del Codice Della Strada. Tantissimi sono stati beccati.

Quando decidiamo di prendere la patente, al di là di quale essa sia e di quale veicolo intendiamo guidare, dobbiamo metterci in testa che dovremo necessariamente non solo conoscere a menadito, ma pure rispettare sempre e comunque il CDS. Lo dobbiamo fare per la nostra incolumità e quella altrui, oltre che per non andare incontro a pesantissime sanzioni.

In certi casi parliamo di cifre pazzesche, che potrebbero metterci in ginocchio, oltre che farci andare incontro a guai seri con la Legge e in casi più gravi finire in prigione. Guidare non è un gioco e implica una grandissima responsabilità. Quando andiamo su strada, soprattutto se trafficata, dobbiamo rimanere super concentrati e possibilmente cercare di studiarci prima il tragitto.

Non dovremo poi farci prendere dal panico se assistiamo a rallentamenti, tamponamenti o peggio incidenti. Molti di essi accadono proprio perché alcune persone, non solo per insicurezza o agitazione, ma anche per eccessiva spavalderia, non rispettano la segnaletica stradale. Vogliono fare i gradassi e hanno una gran fretta. Oppure se mentre sono alla guida hanno il terribile vizio di usare il telefonino, non si rendono conto di quello che stanno facendo.

3400 euro di multa se fai il furbo

E il bello è che lo tengono pure in mano, pure per chattare. Ciò ovviamente non è consentito dalla Legge. Ciononostante sono ancora in tantissimi a farlo. Altro ancora si fanno distrarre dalla musica o dalla radio, come dalle chiacchiere coi passeggeri. Non per nulla sui mezzi pubblici è posto un carrello dove si specifica che sia vietato parlare al conducente.

Altre volte si sbaglia perché la visuale non è delle migliori. Ora poi che siamo in autunno e che l’inverno è alle porte, la nebbia entra in gioco in tale direzione. Ed è per tale motivo che la cartellonistica deve essere messa in bella vista, pure con delle apposite luci. Al di là di ciò, proprio perché non si vede bene, non bisogna cercare di accelerare troppo e soprattutto di fare questo. Vi costerà 3400€ di multa.

I chilometri orari da rispettare scrupolosamente

Bisogna rispettare quel che dicono i cartelli stradali, riguardo la massima velocità. Per quanto concerne le autostrade è consentita fino a 130 kmh, mentre sulle strade extraurbane 110. Su quelle secondarie urbane 90. Scendono paurosamente se parliamo di quelle urbane o di centro paesi o città, o comunque centri abitati e molto trafficati a 50, massimo 70.

In caso di gravi precipitazioni bisogna diminuire la velocità. Tuttavia le multe possono fioccare se superiamo generalmente i 10 kmh in più risetto al limite consentito. E qualora arrivassimo ai 60 kmh in più possiamo ottenere una multa di 3400€. Tra l’altro le cifre possono aumentare se l’infrazione avviene dalle ore 22 alle ore 7.00.