Valentino Rossi dimentica subito Francesca Sofia: la nuova fiamma è proprio lei | Nella sua testa non c’è più spazio per altre

Negli ultimi mesi Valentino Rossi avrebbe stravolto la sua vita privata: ecco per chi batte adesso il cuore del pilota.

Il mese di aprile 2023 avrebbe segnato un giro di boa nella vita sentimentale dell’ex campione mondiale di MotoGP Valentino Rossi: secondo numerosi rumors lo storico numero 46 dell’Aprilia si sarebbe infatti separato dalla compagna Francesca Sofia Novello, con la quale ha dato i natali alla figlia Giulietta.

La love-story tra i due era nata proprio durante una competizione del pilota nel 2016: all’epoca la giovane vestiva i panni dell’ombrellina all’interno del circuito, e tra i due è scoccata la scintilla fatale.

Nel 2021 Valentino Rossi ha scelto di ritirarsi dalle gare agonistiche, e l’anno successivo la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo della bimba nella quotidianità dei neo-genitori.

Ad inizio 2023, però, le voci di una crisi sentimentale hanno cominciato a popolare le colonnine rosa dei rotocalchi, e Valentino Rossi si sarebbe ben presto consolato con un’altra presenza nella sua vita… A onor del vero, una presenza assolutamente ingombrante!

Valentino Rossi glissa sulla crisi e si gode la nuova fiamma

Nel corso dei mesi estivi Valentino Rossi è stato avvistato a bordo del suo fiammante Sanlorenzo SX88, un mastodontico yacht superlusso progettato dall’omonimo cantiere navale con sede ad Ameglia, in provincia di La Spezia. La faraonica imbarcazione è lunga 26,7 metri e larga 7,20 metri, può raggiungere i 23 nodi di navigazione e il campione l’avrebbe temporaneamente ormeggiata presso il porto di Pesaro.

Secondo alcune indiscrezioni, il costo base di un Sanlorenzo SX88 si aggira attorno ai 4,5 milioni di euro, cifra che non includerebbe però gli optional di prima classe pretesi dal pilota marchigiano: essi avrebbero infatti gonfiato la spesa fino al doppio dell’importo originario. Il portale “Gentedimareonline”, infatti, ha stimato un investimento di circa 9 milioni di euro. Il dato non deve suscitare stupore: il cantiere Sanlorenzo produce annualmente un numero limitato di natanti, ed ognuno di essi risulta assolutamente esclusivo e inaccessibile a chiunque non usufruisca di un conto in banca di ragguardevoli proporzioni. Il Sanlorenzo SX88 è spinto da 3 motori Volvo Penta IPS 1050 da 800 cavalli l’uno, e può ospitare a bordo fino a 8 persone: niente male, come location per smaltire una potenziale delusione d’amore!

Ritorno di fiamma tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello?

Contro ogni previsione, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono stati recentemente immortalati insieme a Dubai con la figlia Giulietta, e la loro complicità sembra allontanare definitivamente lo spettro della crisi.

Non resta quindi che seguire le prossime gesta del pluripremiato pilota marchigiano, dal 2014 impegnato nella gestione della sua VR46 Riders Academy e tutt’ora costantemente a bordo pista nelle competizioni di MotoGP, ove sostiene il fratello Luca Marini.