Il pulsante segreto per i vetri appannati: è davanti ai tuoi occhi e non lo hai mai usato | Te lo insegnano anche alla scuola guida

Il pulsante segreto per i vetri appannati è sotto il tuo naso ma non lo usi mai in auto. Eppure te lo insegnano a scuola guida.

Vetri appannati in audio, addio! E lo potrete fare in men che non si dica e in totale facilità. In poche parole potremo risolvere la faccenda contando fino a dieci. Tanto più che l’escamotage scaltro, veloce e furbo per farlo ce lo insegnano pure a scuola guida. Il punto è che dopo tanti anni che abbiamo preso la patente molte cose ce le dimentichiamo.

Si tratta, in poche parole, di un pulsante che potremmo definire segreto sebbene ce lo abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. Fatto sta che talvolta, come in ogni campo, quando qualcosa risulta troppo evidente alla nostra vista tendiamo, per la famosa legge del contrappasso, a non notarlo o a non calcolarlo nemmeno di striscio.

Ora però non diamoci colpe e non andiamo in escandescenza per essere caduti in fallo pure noi e aver vissuto questa situazione tante volte anche nel caso precipuo dei vetri appannati in macchina. Indubbiamente non solo non sono belli da vedere ma rappresentano pure un reale e grave pericolo quando siamo alla guida.

Il pulsante segreto per cancellare i vetri appannati in macchina

Difatti ci ostacolano la visuale che nel caso soprattutto di strade belle trafficate o di manovre pure delicate che dobbiamo compiere non è di certo il massimo. Dunque dobbiamo cercare di evitare in primis che si appannino troppo memori del famoso detto che il troppo storpia sempre. E poi, senza farsi prendere dal panico, che è un cattivissimo consigliere, agire.

Ora però ragioniamo un attimo. In macchina, al suo interno, quando ci troviamo alla guida a causa soprattutto dell’accensione del riscaldamento e nel contempo del gelo e del gran freddo esterno si crea tanta condensa che poi da vita agli aloni. Questo è un dato di fatto come lo è che c’è qualcosa che azioniamo quando sono fin troppo bagnati. Avete capito di che cosa stiamo parlando?

Punta allo sbrinamento

In sostanza il famoso pulsante che dovremo schiacciare è quello relativo allo sbrinamento anteriore. A questo punto non ci resterà che puntare l’aria al massimo, avendo però la premura di verificare che sia ben direzionata verso il parabrezza. E ora la domanda da milioni di dollari: l’aria deve essere calda o fredda?

La risposta è in realtà molto facile e, se vogliamo, pure assai intuitiva. Deve infatti essere bella calda se fuori la temperature sono basse mentre fredda se le temperature esterne sono elevate. In ogni caso, come avrete potuto capire. la procedura da seguire alla lettera è la stessa, oltre che pratica, veloce e di sicuro successo.