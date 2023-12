Test del mese di nascita: dimmi quando sei nato e scopri come sarà la tua vita | È tutto già scritto

Scopri cosa ti attende nei prossimi mesi con questo test sul tuo mese di nascita: hai mai sentito dire che il destino è scritto nelle stelle?

Strano ma vero, anche il nostro mese di nascita può fornire indicazioni sorprendenti circa le nostre inclinazioni e le parti più nascoste della nostra personalità, o almeno è quanto teorizza un gruppo di studiosi della Columbia University di New York.

I ricercatori hanno infatti esaminato le velleità e le peculiarità caratteriali di un numeroso campione di volontari, e raggruppato delle caratteristiche comuni che legano i nati di ogni singolo mese, da gennaio a dicembre.

La ricerca ha ovviamente il valore di una statistica e non rappresenta certo un dato inconfutabile, ma tutti i coloro che si sono sottoposti al test hanno ritrovato nel proprio mese di appartenenza almeno una sfaccettatura del proprio carattere, ed in molti casi hanno ritenuto la descrizione perfettamente calzante.

Sei pronto a conoscere i risultati del tuo test? Esso ti permetterà probabilmente di conoscerti più a fondo, e ti suggerirà la strategia più adatta per abbattere gli ostacoli futuri.

Test del mese di nascita: da gennaio a giugno

Iniziamo ovviamente con i nati nel mese di gennaio: essi spiccano per ambizione, indipendenza e testardaggine, e sono in grado di perseguire qualsiasi obiettivo. Talvolta possono sembrare indifferenti o insensibili, ma si tratta solo di una corazza che li protegge nel loro percorso di evoluzione. Chi ama un nato in gennaio avrà in cambio lealtà e rispetto imperituri. I nati a febbraio, invece, tendono a manifestare spiccata sensibilità e passione per l’arte; molto spesso appaiono svagati e dispersivi, e si lasciano distrarre facilmente da eventi esterni e nuove conoscenze. Hanno quindi bisogno di qualcuno che controbilanci la loro indole sognatrice e poco pragmatica.

I nati di marzo si rivelano solitamente molto docili, dolci ed arrendevoli, e spesso la loro tempra mite viene scambiata per debolezza di carattere. Nulla di più lontano dalla realtà: hanno un alto grado di sopportazione, ma se esasperati riescono a chiudere bruscamente interi capitoli della loro vita. Per quanto riguarda invece i nati di aprile, con ogni probabilità risultano amanti della musica o del cinema, e amano ascoltare il prossimo con autentico interesse. Sensibili e amichevoli, mal sopportano la delusioni nei rapporti umani. I nati di maggio sono delle autentiche bombe a orologeria: amanti delle novità e dell’azzardo, sanno essere compagni di avventura coinvolgenti e appassionanti, ma tendono a stancarsi in fretta della routine. La parola d’ordine per tenerli stretti a sé è: fantasia! I nati di giugno, infine, appaiono falsamente remissivi, e sono dotati di grande apertura mentale verso il prossimo. Mai farsi ingannare, però, dalla loro dolcezza: riescono a cadere in piedi anche nelle situazioni più dolorose e avvilenti.

Test del mese di nascita: da luglio a dicembre

I nati di luglio sono tutti da scoprire: apparentemente razionali e controllati, danno il meglio di sé in coppia, e collocano il partner su un altare. Molto riservati e piuttosto pignoli, pretendono molto da sé stessi, e non si tirano indietro nei momenti di forte stress e di fronte alle responsabilità. Per quanto riguarda i nati di agosto, la ricerca ha evidenziato una natura esplosiva, curiosa e intraprendente, ma spesso possono risultare poco affidabili e volubili.

I nati di settembre sono piuttosto introversi, e si aprono solo con persone ritenute degne di fiducia. Ipersensibili e dotati di talento nel campo della scrittura o della pittura, faticano talvolta ad esprimere le proprie emozioni, e spesso si chiudono a riccio se percepiscono un pericolo. I nati di ottobre spiccano per equilibrio interiore e rappresentano un punto di riferimento per parenti, amici e conoscenti. Tendono però a trascurare un po’ l’emotività ed il proprio benessere psicofisico: il consiglio è quello di ritagliarsi spazi tutti per sé. I nati di novembre appaiono allegri, solari e ottimisti in ogni circostanza, e sono abituati a parare con prontezza i colpi della vita. Sono però sensibili alle menzogne, e non tollerano la doppiezza nel partner. I nati di dicembre, infine, amano essere al centro dell’attenzione e molte volte reclamano a gran voce delle premure extra. La loro voglia di protagonismo diverte spesso il prossimo, ma talvolta viene scambiata per arroganza.