Canone Rai 2024: sei in questa lista? Non devi pagare assolutamente

Canone Rai, occhio se fai parte di questa particolare lista. In quel caso non lo devi pagare.

Moltissimi italiani, sia la bar sia sui Social che, si sa sono diventati un grandissima vetrina per tutti quanti, si lamentano del fatto che tra le tante spese che debbano sostenere ci sia quello del Canone Rai. Anzi, molti sostengono che gli pesi sulla testa come una sorta di Spada di Damocle. Fatto sta che non possono non pagarlo.

O meglio, potrebbero farlo solo se appartengono a una particolare lista. Fatto sta che si parla, e ve lo diciamo fin da subito, di un numero non particolarmente alto di persone, che possono godere di questo privilegio che va visto in alcuni determinati casi anche come una forma d’aiuto. Tuttavia, andiamo per gradi.

In tanti si lamentano di doverlo pagare dal momento che nonostante si paghi poi ci si debba comunque sorbire tantissima pubblicità soprattutto negli orari serali e in prime time. Ed è per questo motivo che optano spesso per la visione sia di film che di serie tv le piattaforme streaming che vanno fortissimo e pullano come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia.

Canone Rai, se sei in questa lista non devi pagarlo

E poi c’è chi sostiene che di qualità si veda ben poco e che girino, anche nei programmi di maggior grido, sempre le solite facce. A tal proposito lo scorno anno la splendida Mara Venier è stata accusata sui Social, in particolare su Twitter, di invitare nel suo salotto domenicale sempre le stesse persone.

E anche il fatto di non vedere più da gennaio al timone de L’Eredità il carismatico Flavio Insinna avrebbe fatto storcere il naso ai più così come l’abbandono dell’Azienda, dopo 40 anni di collaborazione di Fabio Fazio e di Bianca Berlinguer che ci ha operato per 34 anni. Ora però per alcune persone c’è una lieta novella. Loro potranno non pagare il Canone Rai. Anzi, non devono proprio.

Chi è esonerato

Parliamo in primis dei pensionati che hanno compiuto almeno 75 anni di età e che hanno un reddito annuo che non superi 8mila euro. In secundis non devono assolutamente pagarlo coloro che non possiedono un apparecchio televisivo ma che non usufruiscono nemmeno della visione dei programmi Rai tramite lo streaming.

Infine sono esonerati i diplomatici e i diplomatici stranieri. In ogni caso, onde evitare guai e pericolosi fraintendimenti, che non portano assolutamente nulla, fare un salto, metaforico ovviamente, sul sito ufficiale dell’Agenzia dell’Entrate oltre che contattarla direttamente per saperne di più.