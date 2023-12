Hai questo elettrodomestico in casa? Ti sta rovinando la vita: lo tieni spento, paghi 200€ al mese in più e non te ne accorgi

Se hai questo elettrodomestico in particolare nella tua casa, affrettati a cambiare il suo utilizzo e non solo. Lo tieni spento ma spendi un botto in bolletta!

Le bollette, quella di luce e gas in primis, sono andate letteralmente alle stelle. Diciamo che le cifre che troviamo segnalate sono da urlo e che sovente quando le leggiamo tendiamo a sgranare gli occhi e non volerci credere. Ok, i costi sono aumentati, e in certi casi pure a dismisura, ed è inutile negarlo, ma noi ci stiamo davvero attenti a ciò che facciamo quando siamo in casa?

In che senso? Quando ci troviamo nella nostra dimora, che andrebbe vista come il nostro nido, facciamo i grandi, lasciando accese le luci in tutte le stanze anche se ci troviamo magari in cucina? E che dire del riscaldamento? Magari i nostri ragazzi, visto che non sono ancora loro a pagare, lo lasciano accesso a gogo tutto il giorno e tutta la notte.

E pure quando escono non si degnano di spegnerlo. Ciò sarebbe assolutamente da evitare come la peste, come il fatto di lasciarlo acceso in quelle zone che non utilizziamo. Difatti a quel punto potremo parlare, senza se e senza ma, di autentico spreco. Anzi, qualora chiaramente possibile, chiudiamo proprio i termosifoni.

Questo elettrodomestico in casa ti rovina la vita, bollette troppo elevate

In ogni caso è in cucina che consumiamo di più. Basti pensare che sia il frigorifero, che è fondamentale per conservare come si deve al suo interno il nostro cibo, a consumare un botto. Non per nulla deve stare sempre acceso fin da quando lo installiamo all’interno della nostra cucina e non può mai e poi mai essere scollegato dalla presa di corrente.

Inoltre il forno principale, che ora teniamo sovente accesso, non consuma poco, anzi! Per evitare costi fin troppo elevati in bolletta sarebbe meglio accenderlo puntando sulla modalità ventilata che è più economica rispetto a quella prettamente statica. Tuttavia non è nemmeno lui ciò che ci causa 200 euro in più in bolletta. Noi vi sveliamo chi sia il vero colpevole.

Attenzione alla lucina rossa e non solo

Si tratta di tutti quegli elettrodomestici che lasciano nella funzione in stand by. In poche parole quando vediamo anche la famosa lucina o spia rossa, dobbiamo metterci nelle mani nei capelli perché quella ci porterà spendere un botto di soldi in più in bolletta. Dunque spegniamo sempre tutti gli elettrodomestici, pc e tv in primis che lasciamo spesso e volentieri in questo stato.

Stacchiamoli dalla presa di corrente o dalle eventuali ciabatte e a loro volta scolleghiamole. Allo stesso mondo non lasciamoci mai così forni, fornetti e altri piccolo elettrodomestici come per esempio il frullatore o la macchinetta del caffè. Vietatissimo poi lasciare collegati, se non utilizzati, alla presa di corrente gli spinotti e i caricabatterie di telefonini e vari dispositivi mobili.