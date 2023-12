10 lire con la spiga: se ce l’hai nel cassetto sei la persona più fortunata del Mondo | Vale un sacco di soldi

10 lire con la spiga, basta averne una per diventare ricco. Sì, hai capito bene, vale tantissimi soldi!

In un mondo in cui sta andando praticamente quasi tutto a rotoli bisogna cercare di correre fin che si può ai ripari. Tanto più che tuttora nel nostro Paese la crisi, sia economica sia sociale, è ancora fortissima e non accenna, nemmeno minimamente a diminuire. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, i rincari che hanno toccato tutti quanti i settori hanno del pazzesco.

Le bollette sono andate alle stelle e riuscire a pagare tutte quante le spese a fine mese è davvero dura. E così si cerca di risparmiare dove e quando possibile. Inoltre si pensa a piani non solo B ma pure C e D per portarsi a casa in maniera onesta dei soldini in più che mai come ora fanno di certo comodo sul nostro conto corrente o nel portafoglio.

Molti affiancano il proprio lavoro principale altri lavoretti che svolgono nel tempo libero e che talvolta svolgono da casa, anche solo con l’uso del pc e di una valida connessione Internet. Altri ancora, che hanno, come si suol dire, le mani d’oro danno una mano in casa a chi ne ha bisogno. E c’è chi vende abiti e oggetti che non usa più sui vari store online e nei negozi di usato.

10 lire nel cassetto, se nei hai una sei fortunato

E poi ci sono pure quelle persone che sistemando le loro dimore, le cantine o soffitte trovano qualcosa che appartiene al passato e che oggi potrebbe valere per i collezionisti moltissimo. Ed è per questo motivo che potrebbero guadagnarci tanti bei soldini, senza praticamente muovere un dito. Niente male, vero?

In particolare se si ha nel cassetto anche solo una moneta delle lire con una spiga si potrebbe portare a casa una bella cifra. E se ciò è fattibile è perché è praticamente quasi impossibile trovarla. Ergo chi è appassionato di monete ha l’acquolina in bocca al solo pensiero di poterla vantare nella sua collezione. Sapete quanto potreste guadagnarci dalla sua vendita?

Quanto puoi guadagnarci

Cominciamo con il dire che il suo valore dal punto di vista economico varia notevolmente in base al suo stato di conservazione. In poche parole se è stata perfettamente conservata vale molto di più. Detto ciò potrebbe farvi guadagnare dai 30 ai 70 euro. La cifra può cambiare in base all‘annata in cui è stata coniata.

Se infatti appartiene al 1954 e al 1965 vale la prima cifra mentre se è stata coniata nel 1991 la seconda che è più del doppio. Ciò è dovuto a una mera questione di rarità. Insomma, lo avete capito, prima di buttare qualcosa ancora in buono stato appartenente al passato pensateci bene. Potreste sempre ricavarci qualcosa di buono.